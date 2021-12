BIO Deutschland e.V.

Biotechnologie-Industrie veröffentlicht Jahresrückblick, Lage der Branche und BioNTech-Story

Anlässlich des jährlichen Treffens der Biotechnologie-Geschäftsführerinnen und -Geschäftsführer sowie Vorstände in Berlin veröffentlicht der Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland heute seinen Jahresrückblick. Neben einem Resümee der Lage der Branche mit einem ersten Finanzierungstrend für 2021 enthält der Rückblick auch die "BioNTech-Story". Unter dem Titel "Helden und Hindernisse" erzählt diese die Erfolgsgeschichte des Biotech-Unternehmens aus Mainz mit den wichtigen Meilensteinen und politischen Rahmenbedingungen, die grundsätzlich Einfluss auf das Wachstum und den Erfolg aller Biotechnologie-Unternehmen haben. Der Branche sind in den ersten zehn Monaten des Jahres rund 1,6 Mrd. Euro an Eigenkapital zugeflossen. Das Finanzierungsvolumen ist zwar hoch, deutet aber auf eine Abschwächung gegenüber 2020 hin.

Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, sagt: "Auch 2021 war für die Biotechnologie-Industrie ein spannendes Jahr. Impfstoffe auf mRNA-Basis haben sich als Game Changer in der Pandemie erwiesen. Antigen und PCR-Tests dominieren immer noch unseren Alltag. Viele unserer Mitgliedsunternehmen engagieren sich im Kampf gegen die Pandemie und entwickeln Wirkstoffe gegen COVID-19, sind aber auch in anderen Krankheits-Indikationen und in ganz anderen Bereichen wie Lebensmittel und Ernährung oder industrielle Produktion aktiv. Wir bieten mit der Biotechnologie Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit an. Das Potenzial haben viele Investoren schon erkannt, wir hoffen nun auch auf die Politik und die Gesellschaft. Mit Blick auf den Koalitionsvertrag der Ampel sind wir zuversichtlich, dass Deutschland seine Bedeutung als Biotech-Standort ausbauen wird."

Das Jahrbuch der BIO Deutschland erscheint seit 2009 und fasst die Lage der Branche sowie die Aktivitäten des Verbandes zusammen. Neben einem Fokus-Artikel, stellen sich zudem Unternehmen in Gastbeiträgen vor.

Das aktuelle Jahrbuch steht hier zum Download bereit: www.biodeutschland.org/de/jahrbuecher.html

