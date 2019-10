Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT)

Mit Wall in die Fläche

Die Wall GmbH sponsert die deGUT erneut mit Außenwerbung in Berlin und Potsdam

Auch im 35. Messejahr wird das Berliner Unternehmen Wall GmbH die Deutschen Gründer- und Unternehmertage als Partner unterstützen. Deutschlands größte Gründermesse, veranstaltet von den Investitionsbanken der Länder Berlin und Brandenburg, findet am 18. und 19. Oktober statt und wird dank der Freiflächen der Wall GmbH wieder an vielen Orten potentielle Interessenten ansprechen.

Rund 1.000 City-Light-Plakate werden ab morgen bis zum Messestart in Berlin und Potsdam zu sehen sein. Olav Wilms, Bereichsleiter Eigenkapital/Gründung bei der Brandenburger Förderbank ILB, hebt den großen Mehrwert der Kooperation für die deGUT hervor: "Im Zeitalter der stetig zunehmenden Digitalisierung erhalten analoge Werbeformate zum Teil eine ganz neue Aufmerksamkeit. Wall ist genau dort, wo die Zielgruppen der deGUT auch sind. So kann die Reichweite der Messekommunikation deutlich vergrößert und mehr Gründer und Unternehmer in der Region erreicht werden. Wir danken der Wall GmbH für die umfangreiche und langjährige Unterstützung der deGUT."

Frauke Bank, Leiterin Unternehmenskommunikation der Wall GmbH, erläutert, was junge Unternehmen und den Außenwerber Wall miteinander verbindet: "Wall hat selbst einmal als neu gegründetes Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern begonnen. Heute sind wir Teil des Marktführers in der Außenwerbung, der internationalen Unternehmensgruppe JCDecaux, die in 70 Ländern vertreten ist. Wir sind uns unserer Wurzeln bewusst und fördern heute selbst mit einem eigenen Programm Unternehmen in Gründung. Ausgewählte junge Marken erhalten ein Mentoring, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Das gelingt auch durch die hohe Reichweite unserer Außenwerbe-Medien in den Metropolen Deutschlands. Auch Start-ups brauchen in einer immer stärker fragmentierten Medienlandschaft einen Schub, um sich etablieren zu können."

Das erste Jahr des Förderprogramms zeigt: Startups profitieren bei Wall von der internationalen Einbindung in die JCDecaux-Gruppe. Mit der internationalen Präsenz in London, Paris und Berlin bietet der Weltmarktführer für Außenwerbung und Stadtmöblierung genau das Portfolio, das junge Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft für ihr Wachstum brauchen.

Über die deGUT:

Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 18. und 19. Oktober 2019 zum 35. Mal statt. Erwartet werden 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung und Unternehmertum informieren und beraten lassen können. Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneut die ARENA Berlin. Rund 130 Aussteller und Berater sowie ein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten den Besucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren. Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier.

