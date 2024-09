Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

LBBW wird ab der Saison 2025/2026 Hauptsponsor der Profimannschaft des VfB Stuttgart

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

LBBW wird auf dem einzigartigen Brustring der VfB Spieler präsent sein

Das Hauptsponsoring der Profimannschaft läuft ab der Saison 2025/2026 mindestens bis 2028

Regionale Verbundenheit, gesellschaftliche Verantwortung und internationale Ambitionen verbinden die Partner

Auf den Trikots der Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart prangt die LBBW schon seit Anfang August. Nun steht fest: Ab der Saison 2025/2026 läuft auch das Bundesliga-Team des VfB mit demselben Logo auf dem Spielfeld auf. Vor wenigen Wochen hatten die LBBW und der VfB bereits verkündet, dass die Bank als Hauptpartner Nachwuchs die Mannschaft der 3. Liga sowie alle Teams im Nachwuchsleistungszentrum des Vereins unterstützt. Seit der laufenden Saison ist sie Exklusiv- und Bank-Partner des traditionsreichen Clubs. Über die finanziellen Details der Kooperation haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

"Wir sind stolz darauf, künftig als Hauptsponsor und starker Partner an der Seite des VfB Stuttgart zu stehen und ab der kommenden Saison auch auf dem Brustring der Bundesligamannschaft präsent zu sein", sagt LBBW-CEO Rainer Neske. "Die LBBW übernimmt seit jeher gesellschaftliche Verantwortung, ob hier in unserer Heimatregion oder bei unseren bundesweiten als auch internationalen Aktivitäten. Das liegt tief in unserer DNA als Deutschlands größte Landesbank begründet. Denn Banken verbinden seit jeher Wirtschaft, Regionen und Menschen - darum geht es uns auch bei unserer neuen Partnerschaft. Wir übernehmen Verantwortung für die Region und ihren Mittelstand, und zu diesem gehört der VfB. Und wir wollen zeigen, dass unser Haus der richtige Partner ist, um als Unternehmen zu wachsen und auch internationale Ambitionen zu verfolgen."

Auch Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, freut sich: "Die LBBW und den VfB verbindet eine lange und erfolgreiche Geschichte der Zusammenarbeit. Umso mehr freut es uns, dass wir nach ihrer Rückkehr in unsere Partnerfamilie zu Saisonbeginn heute bereits den nächsten, wegweisenden Schritt gemeinsam bekanntgeben dürfen und sich die LBBW ab Sommer 2025 als Haupt- und Trikotsponsor umfassend beim VfB Stuttgart engagiert. Zusammen wollen wir als Motor für Wirtschaft und Gesellschaft in vielen Themenfeldern in Stuttgart, unserer Region sowie darüber hinaus Großes bewegen und Mehrwerte für die Menschen generieren. Mit dieser starken Partnerschaft setzen wir einen weiteren Meilenstein unseres Weltmarkenbündnis - aus der Region, für die Region, worauf wir sehr stolz sind."

Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, ab der Spielzeit 2025/2026 unsere frisch reaktivierte Partnerschaft und damit einhergehend auch unsere Partnerfamilie auf eine nochmals neue Ebene zu führen und danken für das Vertrauen, das die LBBW in den VfB Stuttgart setzt. Ab dem ersten Gespräch waren die Parallelen zwischen unserem Wertesystem, der leistungsorientierten Unternehmenskultur und der Ambition, mit starker Verwurzelung in der Region auch in internationale Märkte zu gehen, spürbar. Für die Weiterentwicklung unseres eingeschlagenen Wegs ist die LBBW deswegen der perfekte Partner und wir freuen uns sehr, dies so frühzeitig schon verkünden zu können. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser starken Partnerschaft der gesamten Wirtschaftsregion als auch unseren Fans viel Freude und echte Mehrwerte schenken werden."

Leistung und Ambition verbinden die beiden Partner

"Starke Bank. Starkes Team." so lautet der Anspruch von Verein und Deutschlands größter Landesbank, der das breite Fundament dieser in Deutschland einzigartigen Kooperation untermauert. Er wird sich zum Start der kommenden Bundesligasaison 2025/2026 in diversen Marketing-Aktivitäten wiederfinden. Das größte Sponsoring in der Geschichte der LBBW steht dabei auch für die Strategie des Hauses: Wachstum und Relevanz für die beste mittelständische Universalbank. Diese Ziele verknüpft sie mit ihrem Engagement beim VfB: Die bundesweite Markenbekanntheit soll ebenso gesteigert werden wie die internationale Präsenz.

Beginn einer langfristigen Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen der LBBW und dem VfB markiert den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit: Der Vertrag als Hauptsponsor der Bundesliga-Mannschaft läuft ab Saisonstart 2025/2026 über drei Spielzeiten. Neben der Präsenz auf dem unverwechselbaren Brustring der VfB-Trikots wird die LBBW auch auf den LED-Banden und weiteren digitalen Flächen der MHP Arena präsent sein. Das Sponsoring beinhaltet darüber hinaus verschiedene Partner-Angebote. So plant die BW-Bank, Tochter der LBBW mit Sparkassenfunktion in Stuttgart, die Einführung einer Debitkarte im Look des Vereins. Sie richtet sich an Neukunden und Bestandskunden gleichermaßen und schafft eine emotionale Verbindung zwischen den beiden Partnern, die im Alltag erlebbar wird. Ob die Verlosung von Stadiontickets und Fanartikeln oder Meet & Greet-Events mit den Spielern - schon heute sind zahlreiche Benefits für VfB-Fans geplant und werden zur Einführung der Girocard vorgestellt.

LBBW und BW-Bank sind traditionell tief mit der Region und der regionalen Wirtschaft verbunden. Seit ihrer Gründung vor mehr als 200 Jahren übernimmt die Landesbank mit ihrer Tochter auf vielfältige Weise gesellschaftliche Verantwortung. Sie unterstützt nicht nur den Sport, sondern fördert mit ihrer eigenständigen Stiftung auch zahlreiche Projekte in den Bereichen Umwelt, Kunst und Bildung.

Weitere Informationen zu der neuen Partnerschaft finden Sie unter www.lbbw.de/vfb-stuttgart.

Original-Content von: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), übermittelt durch news aktuell