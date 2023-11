Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

BW-Bank ON - Innovative Kombination aus digitalem Komfort und professioneller Vermögensverwaltung

Stuttgart/Köln (ots)

Die BW-Bank erweitert ihre Dienstleistungspalette im Wertpapierbereich mit "BW-Bank ON" um eine digitalisierte Vermögensverwaltung. Mit volldigitalen Prozessen, einer modernen Bedienoberfläche und dem gebündelten Know-how von über 50 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung ermöglicht "BW-Bank ON" in Kooperation mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH eine komfortable Lösung für alle, die das Verwalten ihres Vermögens in professionelle Hände legen wollen.

"Die Kombination aus der Effizienz digitaler Prozesse und der Expertise der BW-Bank Vermögensverwaltung schafft ein einzigartiges Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden", sagt Karen Armenakyan, Bereichsleiter Vermögensverwaltung und Wertpapiere bei der BW-Bank. "Damit wollen wir sowohl Neukunden als auch Bestandskunden ansprechen, die bisher noch nicht ins Wertpapiergeschäft eingestiegen sind und denen wir mit 'BW-Bank ON' die Erfahrung unserer Vermögensverwaltung anbieten können", so Armenakyan.

Andreas Götz, LBBW-Vorstand für Privat- und Geschäftskunden/Sparkassen, erklärt: "Mit 'BW-Bank ON' bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die perfekte Symbiose aus modernster Technologie und unserem langjährigen Know-how in der Vermögensverwaltung. Wir sind stolz darauf, digitale Lösungen zu entwickeln, die unseren Kundinnen und Kunden ein bequemes und gleichzeitig hochprofessionelles Investmenterlebnis bieten." Die professionell gemanagte Vermögensverwaltung auf ETF-Basis zeichnet sich sowohl durch geringe Kosten als auch durch hohe Transparenz aus.

Dabei ist "BW-Bank ON" nicht nur für erfahrene Anleger attraktiv, sondern auch für Einsteiger geeignet. Die Mindestanlagesumme wurde mit 7.500 Euro bewusst niedrig gehalten, um die Vermögensverwaltung für eine breite Kundengruppe zugänglich zu machen. Und auch eine weitere Einstiegshürde wurde gesenkt: Der Start in die Vermögensverwaltung inklusive Konto- und Depoteröffnung kann in wenigen Minuten und vollständig digital erfolgen. Möglich macht dies die Kooperation mit investify TECH. "Wir haben mit investify TECH einen hochkompetenten Partner gefunden, der nicht nur die Bedienoberfläche für unsere Kundinnen und Kunden benutzerfreundlich gestaltet, sondern auch die dahinterliegenden Prozesse optimiert hat. Nun können unsere Vermögensverwalter die Portfolios unserer Kundinnen und Kunden vollständig digital managen", so Uwe Adamla, BW-Bank-Vorstand für das Geschäftsfeld Asset und Wealth Management. Als Depotbank fungiert die Baader Bank in Unterschleißheim.

"Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen Banken und Vermögensverwalter heute auf moderne technologische und regulatorische Lösungen setzen, die schnell und einfach implementiert werden können und zugleich zukunftssicher sind", so Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH. "Die BW-Bank geht hier mit gutem Beispiel voran und bietet ihren Kunden ein modernes Nutzererlebnis auf Basis einer sehr erprobten Wealth-Management-Plattform. Die nun voll digitalisierten Prozesse kommen sowohl den Kunden als auch den Beratern und Asset Managern zugute, die auf dem neuesten Stand der Technik agieren. Ebenfalls innovativ: Wir reduzieren die regulatorischen Belastungen der BW-Bank auf ein Minimum. Die Bank kann sich dank unserer Plattform vollständig auf ihre Kernkompetenzen fokussieren."

Mit "BW-Bank ON" können die Vermögen nach den individuellen Risikovorgaben der Kundinnen und Kunden verwaltet werden. "Im Gegensatz zu vielen anderen digitalen Vermögensverwaltungen managen wir die Kundenportfolios aktiv", so Armenakyan, der dem Start der Produktinnovation gespannt entgegensieht.

Ansgar Wigger, ebenfalls Geschäftsführer bei investify TECH: "Hervorzuheben ist darüber hinaus, dass wir das Projekt entspannt im Zeitplan abschließen konnten. Smooth TECH (schnell implementiert - einfach nutzbar) ist heute für Banken und Vermögensverwalter wichtiger denn je. Das Beispiel der BW-Bank zeigt, dass er auch bei großen EZB regulierten Banken funktioniert. Hier trennt sich gerade in der IT-Branche die Spreu vom Weizen. Hinzu kommt, dass wir unabhängig von Legacy- bzw. Kernbanksystemen agieren. Dies macht uns und damit die BW-Bank maximal agil."

Original-Content von: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), übermittelt durch news aktuell