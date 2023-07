L'Oréal Paris

L'Oréal Paris freut sich sehr, Kendall Jenner als neue internationale Botschafterin bekannt zu geben

Düsseldorf (ots)

L'Oréal Paris, die weltweit führende Beauty-Marke, freut sich sehr, Kendall Jenner als neue Markenbotschafterin innerhalb der L'Oréal Paris Familie begrüßen zu dürfen - sicherlich eine der spektakulärsten, neuen Partnerschaften in der Beauty-Branche. Kendall ist eine starke, erfolgreiche und talentierte junge Frau, die ihr Gegenüber in ihren Bann zieht. Als konstante Persönlichkeit innerhalb der Modeindustrie, als Unternehmerin und als wahre Medienikone ist Kendall Jenner zu einem Vorbild ihrer Generation geworden.

"L'Oréal Paris fühlt sich sehr geehrt, die Partnerschaft mit einer der einflussreichsten Frauen der Welt bekannt geben zu dürfen. Dies ist ein neuer Höhepunkt bei unserer Mission, Frauen weltweit zu stärken. Zu jeder anderen Zeit wäre Kendall Jenner vielleicht ebenso erfolgreich gewesen wie jetzt, aber ihr Wert, ihre Entscheidungen und ihr Image wären womöglich von anderen definiert worden. Aber nur sie selbst bestimmt, wer Kendall Jenner ist und sein wird. Sie ist eine Verkörperung all dessen, wofür die Generation Z steht: Sie ist stolz auf ihren Selbstwert und inspiriert andere dazu, es ihr gleichzutun." Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President von L'Oréal Paris.

"Ich fühle mich geehrt, Teil einer Gemeinschaft von starken Frauen sein zu dürfen und die ikonischen Worte mit Leben zu füllen: I'm worth it", meint Kendall Jenner. "Der L'Oréal Paris Familie beizutreten und die Möglichkeit zu haben, all das zu verkörpern, wofür die Marke steht, ist ein Moment, der mich sehr glücklich macht - denn es ist etwas, zu dem ich schon immer bewundernd aufgeblickt habe."

Kendall Jenner wird ab September 2023 das führende Gesicht der Make-up Kampagnen der Marke sein.

ÜBER KENDALL JENNER

Kendall Jenner wurde 1995 in Los Angeles geboren und hat sich zu einem der berühmtesten Models sowie einer der einflussreichsten Frauen der Welt entwickelt. Seit 2007 erlangte sie eine große globale Aufmerksamkeit an der Seite ihrer Schwestern. Nachdem sie im Alter von 13 Jahren mit dem Modeln begonnen hatte, hat sie im Alter von 22 Jahren bereits einige Meilensteine erreicht: Sie lief für die größten Modehäuser und arbeitete mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt zusammen.

EIN SYMBOL DER SCHWESTERNSCHAFT

Als Teil einer Familie, angeführt von einer starken Frau, die einen neuen Weg einschlug und den Erfolg für die moderne Welt neu definierte, ist Kendall Jenner ein Symbol für Solidarität, Female Empowerment und Schwesternschaft. Abseits der Kameras hat jedes Familienmitglied seinen eigenen Weg verfolgt - in größter gegenseitiger Unterstützung. Jede nahm ihre Identität und ihr Schicksal selbst in die Hand und schrieb ihre eigene Geschichte, während sie gleichzeitig verkörperten, wie Frauen gemeinsam wachsen und sich gegenseitig Halt geben können.

EINE KURATORIN IHRES EIGENEN IMAGES

Mit 350 Millionen Followern in den sozialen Medien besitzt Kendall Jenner eine eigene globale Plattform, dessen Chefredakteurin allein sie selbst darstellt. Sie handelt selbstbewusst und selbstbestimmt - so entscheidet sie selbst frei darüber, was sie mit der Welt teilt und inspiriert Frauen dazu, zu sich selbst zustehen und das Leben nach ihren eigenen, individuellen Vorstellungen zu gestalten.

"A REAL WOMEN OF WORTH"

Kendall Jenner ist zu einer Ikone und einer echten globalen Erfolgsgeschichte geworden, die den Traum vieler Menschen weltweit lebt. Im Laufe der Jahre hat das Supermodel ihre Position, Reichweite und Plattform genutzt, um offen über die Kämpfe mit ihrer psychischen Gesundheit und Angstzuständen zu sprechen. Ihre Offenheit hat dazu beigetragen, dass Millionen von jungen Frauen und Mädchen sie für diese Aufrichtigkeit bewundern. Denn allein die Gewissheit, dass selbst Kendall Jenner einen offenen Dialog über Probleme, Unsicherheiten und Herausforderungen des Alltages führt, ermutigt dazu, über eigene Probleme zu sprechen und Netzwerke der Unterstützung zur Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls zu nutzen und aufzubauen.

Original-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell