Ratenkredite gemeinsam aufnehmen spart Hunderte Euro

München (ots)

Kredit zu zweit spart 21 Prozent Zinsen

Berlin, Hamburg, Hessen: Hier schließen Ehepartner Kredite lieber alleine ab

In ostdeutschen Bundesländern nehmen Ehepaare besonders häufig Kredite gemeinsam auf

In Berlin, Hamburg und Hessen verzichtet ein Großteil der Ehepaare darauf, Ratenkredite gemeinsam aufzunehmen und damit möglicherweise mehr als ein Fünftel der Zinsen zu sparen. Im vergangenen Jahr nahmen 23 Prozent der verheirateten Kreditnehmer*innen in Berlin ihr Darlehen zu zweit auf. Im Bundesländervergleich ist der Anteil mit 34 Prozent beim Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern fast 50 Prozent höher. Auch in Sachsen und Thüringen nehmen rund ein Drittel der verheirateten Kreditnehmer*innen gemeinsam einen Kredit auf.1)

"In Ostdeutschland ist die Erwerbstätigenquote der Frauen höher", sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Sind beide Eheleute berufstätig, ist die Kreditaufnahme zu zweit deutlich sinnvoller. Beide Einkommen, die in die Haushaltsrechnung einfließen, erhöhen die Kreditwürdigkeit und damit die Chancen, einen Kredit zu günstigeren Konditionen zu erhalten."

Kredit zu zweit spart 21 Prozent Zinsen

Ehepaare, die ihren Kredit 2021 gemeinsam über CHECK24 aufgenommen haben, sparten im Durchschnitt 21 Prozent Zinsen. Bei einem Beispielkredit in Höhe von 25.000 Euro und einer Laufzeit von 72 Monaten wären das 612 Euro.

"Neben der Ersparnis erhöht die gemeinsame Kreditaufnahme auch die Chance, überhaupt einen Kredit von der Bank zu erhalten", sagt Dr. Moritz Felde.

Die gemeinsame Kreditaufnahme unterscheidet sich im Ablauf nicht von einem Antrag einer Einzelperson. Stehen die Eckdaten des Finanzierungsvorhabens, können die Kreditnehmer*innen online unterschiedliche Angebote vergleichen und von zu Hause eine Kreditanfrage stellen. Wichtig dabei ist, dass für das gemeinsame Darlehen beide Parteien gesamtschuldnerisch haften - egal, ob Paare, Verwandte oder Freunde. Also in der vollen Höhe des Kreditbetrags.

Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder Bankfiliale

Seit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Konsumentenkredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren - das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.

Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlich

Bei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.

1)Quelle: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

