Clever reisen! kürt CHECK24 zum besten Vermittler für Ferienwohnungen

CHECK24 wurde als bester Vermittler für Ferienhäuser und -wohnungen ausgezeichnet. In der aktuellen Ausgabe Clever reisen! testete die Redaktion die Leistungen großer Reiseportale. CHECK24 erhielt das Prädikat Testsieger. Das Münchner Vergleichsportal überzeugte mit einer klaren Struktur, funktionierenden Filtern und guten Preisen.1)

Der Test setzte sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersten Teil erhielt CHECK24 für den günstigsten Gesamtpreis die maximalen fünf Punkte. Im zweiten Teil verteilte die Redaktion weitere fünf Punkte für Funktionen und Anzahl der Objekte. Hier wurden die Auffindbarkeit des Buchungsbuttons, die Filterauswahl und der Filter "Kostenloses Stornieren" bewertet. Für den zweiten Teil erhielt CHECK24 4,5 von maximal fünf Punkten und platziert sich mit dieser Top-Bewertung als Gesamtsieger vor Booking.com und Tripadvisor.

Kundenversprechen für den CHECK24 Vergleich

Verbraucher*innen wählen aus über 1.000.000 Hotels und Ferienunterkünften in mehr als 80.000 Reisezielen. Der Vergleich lohnt sich - viele Angebote sind nur beim CHECK24 Hotel- und Ferienwohnungsvergleich verfügbar und buchbar und das zum günstigsten Preis. Wenn nicht, übernimmt CHECK24 die Differenz im Rahmen der Bestpreis-Garantie. Der Vergleich ist immer kostenfrei. Es fallen keine zusätzlichen Buchungsgebühren für die Zahlung an. CHECK24 bietet ausgezeichneten Datenschutz und 100 Prozent Sicherheit.

1)Quelle: "Haus des Urlaubs 2.0" Clever reisen! Ausgabe 3/21 S. 52-54

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

