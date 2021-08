CHECK24 GmbH

100 größte deutsche Städte: Stromanbieterwechsel spart bis zu 31 Prozent

Bild-Infos

Download

München (ots)

Singles sparen im Städtevergleich durch Anbieterwechsel Ø 126 Euro im Jahr, Familien 277 Euro

Höchstes Sparpotenzial für Singles in Nürnberg und Hamburg, für Familien in Schwerin und Fürth

Forschungsinstitut IPRI: Verbraucher*innen profitieren durch Anbieterwechsel

Der Strompreis verharrt auf Rekordniveau. Ein Anbieterwechsel hilft gegen eine zu hohe Stromrechnung. Gerade Haushalte in der teuren Stromgrundversorgung sparen durch einen Wechsel einige Hundert Euro. Ein Single (1.500 kWh) in Nürnberg kann so die Stromkosten um 31,1 Prozent senken. Das entspricht 178 Euro innerhalb eines Jahres. In Hamburg reduziert ein Einpersonenhaushalt seine Stromrechnung durch einen Anbieterwechsel um 30,7 Prozent bzw. 194 Euro.1)

"Nie zuvor mussten Verbraucher*innen so viel für Strom ausgeben wie zurzeit", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Deswegen sollten sie aktiv werden und ihren Anbieter wechseln. Im Vergleich zur Grundversorgung lassen sich so bis zu einem Drittel sparen."

Eine Familie mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.250 kWh reduziert ihre Stromkosten mit einem Anbieterwechsel im Schnitt um ein Fünftel. Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt in Schwerin. Dort sind bis zu 30 Prozent bzw. 449 Euro Ersparnis innerhalb eines Jahres möglich. Auch in Fürth spart eine Familie mit 29 Prozent bzw. 432 Euro besonders viel.

IPRI-Studie: Verbraucher*innen profitieren durch Anbieterwechsel

Eine Studie des Forschungsinstituts IPRI im Auftrag von CHECK24 hat gezeigt, dass das Sparpotenzial durch einen Wechsel des Stromanbieters enorm ist: Insgesamt rund 2,6 Mrd. Euro sparten CHECK24-Kund*innen über elf Jahre hinweg durch einen jährlichen Wechsel. Allein im Jahr 2020 haben sie 458 Mio. Euro gespart - so viel wie noch nie zuvor.2) Grund dafür sind vor allem die Boni zur Neukundengewinnung, denn der Strommarkt ist extrem umkämpft.

1)Tabellen unter: https://ots.de/vRaHgt

2)Quelle: IPRI International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH. Die verwendeten Daten beruhen auf der Studie "Kundenersparnis im Produktbereich Energie - 2020", München und Stuttgart, 26.3.2021, weitere Informationen unter https://ipri-institute.com/wp-content/uploads/2021/06/20210326_CHECK24-Energie.pdf

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell