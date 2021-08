CHECK24 GmbH

BILD und ServiceValue küren CHECK24 zum Kundenkönig

München (ots)

CHECK24 bietet höchsten Kundennutzen und gewinnt in der Branche Hotelbuchungsportale

CHECK24 ist Kundenkönig - das ergab eine Untersuchung von ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung BILD. Das Münchner Vergleichsportal erhielt in der Branche Hotelbuchungsportale die beste Beurteilung und wurde mit dem Prädikat "Höchster Kundennutzen" ausgezeichnet.1)

ServiceValue holte über 848.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 2.995 Unternehmen aus 211 Branchen ein. Anhand einer fünfstufigen Antwortskala wurden Verbraucher*innen dazu befragt, welche Anbieter einen hohen Kundennutzen bieten. Aus den Ergebnissen wurde für jedes Unternehmen ein ungewichteter Mittelwert gebildet.

Anbieter, die über dem Branchenschnitt liegen, erhielten die Auszeichnung "Hoher Kundennutzen". Wer innerhalb dieser Gruppe überdurchschnittlich stark abschnitt, wurde mit dem Urteil "Sehr hoher Kundennutzen" ausgezeichnet. Unternehmen mit der besten Bewertung einer Branche erreichten das Prädikat "Höchster Kundennutzen".

Kundenversprechen für den CHECK24 Vergleich

Verbraucher*innen wählen aus über 1.000.000 Hotels und Ferienunterkünften in mehr als 80.000 Reisezielen. Der Vergleich lohnt sich - viele Angebote sind nur beim CHECK24 Hotel- und Ferienwohnungsvergleich verfügbar und buchbar und das zum günstigsten Preis. Wenn nicht, übernimmt CHECK24 die Differenz im Rahmen der Bestpreis-Garantie. Der Vergleich ist immer kostenfrei. Es fallen keine zusätzlichen Buchungsgebühren für die Zahlung an. CHECK24 bietet ausgezeichneten Datenschutz und 100 Prozent Sicherheit.

1)Quelle: https://servicevalue.de/ranking/deutschlands-kundenkoenige-bild/

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

