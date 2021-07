CHECK24 GmbH

Profis: Frauen planen die Hochzeit, Männer engagieren Handwerker*innen

Frauen planen die Hochzeit, Männer geben Handwerksleistungen in Auftrag. Das ergab eine Betrachtung der Anfragen für Dienstleistungen über CHECK24 Profis.1) Am größten war der Anteil der Frauen bei der Anfrage von Brautstylist*innen. Ebenfalls in den Top Ten befinden sich Hochzeitssänger*innen, freie Redner*innen oder Hochzeitsplaner*innen. Aber auch für Fotograf*innen für verschiedene Anlässe interessieren sich besonders häufig Frauen.

Bei Männern ergibt sich ein anderes Bild. Der höchste Anteil besteht in der Anfrage von Handwerksleistungen. Auf Platz eins: die Installation einer Wallbox zum Laden eines Elektroautos. Weitere Dienstleistungen mit besonders hohem Männeranteil bei den Anfragen: Estrichlegen, Dach eindecken oder Heizungsinstallation.

Einzig bei Platz vier handelt es sich nicht um eine handwerkliche Tätigkeit. Männer fragen nämlich nicht nur Handwerksleistungen deutlich häufiger an als Frauen, sondern auch Massagen.

"Wir haben einen großen Geschlechterunterschied bei den Anfragen zu bestimmten Profis festgestellt", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Während bei Anfragen rund um die Hochzeitsdienstleistungen der Anteil von Frauen besonders hoch ist, engagieren Männer besonders häufig Handwerker*innen."

Handwerk, Umzug oder Personal Training: Mit CHECK24 Profis die passenden Dienstleistungen finden

Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher*innen lokale Dienstleistungen. Das Angebot reicht von Handwerksbetrieben über Umzugsunternehmen bis hin zum Personal Training. Nach ein paar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kund*innen in weniger als 24 Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können so die für sie beste Wahl treffen.

