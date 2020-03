CHECK24 GmbH

Sommerreifen: Anbietervergleich halbiert die Kosten

- Bis zu 303 Euro Ersparnis möglich für einen Reifensatz - Auch bei Testsiegerreifen spart Vergleich durchschnittlich 18 Prozent - CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zu Autoteilen

Beim Reifenkauf können Autofahrer die Anschaffungskosten mehr als halbieren, wenn sie verschiedene Angebote für Sommer- oder Ganzjahresreifen vergleichen. Ein Falken Sincera SN832 A 185/65 R15 88H kostete zum Betrachtungszeitpunkt beim teuersten Anbieter 135 Euro. Beim günstigsten werden nur 59 Euro fällig. Bei einem kompletten Reifensatz liegt die Ersparnis bei 303 Euro.

"Der Gesetzgeber gibt eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimetern vor. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Autofahrer Sommerreifen bereits bei unter drei Millimetern nicht mehr aufziehen", sagt Dr. Dominik Drerup, Geschäftsführer Autoteile bei CHECK24. "Unabhängig von der Tiefe des Profils sollten Autoreifen spätestens nach sechs bis sieben Jahren ausgetauscht werden. Mit einem Angebotsvergleich finden Verbraucher beim Kauf neuer Reifen immer den besten Preis."

Testsiegerreifen: Vergleich spart im Schnitt 18 Prozent

Auch bei den von Fachmagazinen ausgezeichneten Reifen lohnt sich der Vergleich verschiedener Angebote.*) Für den Sommerreifen Continental PremiumContact 6 225/40 R18 92Y zahlen Verbraucher 29 Prozent oder 136 Euro pro Reifensatz weniger, wenn sie den günstigsten statt den teuersten Anbieter wählen. Beim Ganzjahresreifen Michelin Crossclimate Plus 225/45 R17 94W beträgt das Sparpotenzial 15 Prozent bzw. 71 Euro für einen ganzen Satz.

Im Schnitt von 20 prämierten Sommer- und Ganzjahresreifen sparen Verbraucher 18 Prozent der Kosten.

Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-Reifenexperten

Kunden, die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei den CHECK24-Reifenexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher ihre Bestellungen.

