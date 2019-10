CHECK24 GmbH

n-tv und DISQ küren CHECK24 zum Testsieger unter DSL-Vergleichsportalen

München (ots)

- CHECK24 bietet die günstigsten Tarife und die höchste Verfügbarkeit - Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Internetanbietern vergleichen

CHECK24 bietet den besten Vergleich für DSL-Tarife. Bereits zum dritten Mal in Folge kommt der Nachrichtensender n-tv zusammen mit dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) zu diesem Ergebnis. Das Münchner Vergleichsportal sichert sich mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" den Gesamtsieg und platziert sich vor Verivox, Preisvergleich.de und DSL Web.*)

CHECK24 entschied auch die beiden Teilkategorien "Internetanalyse" sowie "Preis- und Angebotsanalyse" für sich. Das Unternehmen bot für alle untersuchten Szenarien den günstigsten Tarif und erreichte als einziger Anbieter im Test die Höchstpunktzahl hinsichtlich der Verfügbarkeit. Die Tester lobten außerdem den übersichtlichen Internetauftritt sowie die umfangreichen und themenspezifischen Informationen und Funktionen.

Insgesamt testeten n-tv und DISQ vier DSL-Vergleichsportale. Die Servicequalität wurde anhand von je zehn Prüfungen der Websites durch Testnutzer und einer Inhaltsanalyse beurteilt. Der Preis- und Angebotsanalyse lagen die günstigsten Tarifangebote für zwei unterschiedliche DSL-Produkte in fünf deutschen Städten zugrunde. Zusätzlich gingen die Tarifverfügbarkeit sowie die Validität der Angebote und Tarifdetails in diese Teilkategorie ein.

Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser vergleichen

CHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher erhalten einen umfassenden Überblick über gut 1.500 Tarife von mehr als 300 Anbietern für DSL, Kabel und Glasfaser - so finden sie den passenden Vertrag. Der Wechsel über CHECK24 funktioniert einfach, sicher und komfortabel.

Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang

Kunden, die Fragen zu einem Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter. Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)

