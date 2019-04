Oster-Shopping: Diese Spielsachen landen im Nest

CHECK24 GmbH

UNO, Monopoly, Vier gewinnt: Gesellschaftsspiele sind beliebte Ostergeschenke / Im Schnitt geben Kunden 27 Euro je bestelltem Spieleartikel aus

Viele Spieleklassiker sind auch 2019 noch beliebte Geschenke zu Ostern. Das Kartenspiel UNO ist die meistverkaufte Spielware vor den Feiertagen im CHECK24-Shoppingbereich. Auf den Plätzen zwei und drei landen die Kompakt-Versionen von Monopoly und Vier gewinnt.

Neben Gesellschaftsspielen sind Lego, Playmobil und Outdoor-Spielzeug als Ostergeschenke gefragt. Auch Musikspielzeug von Tonies und Schleich-Figuren werden häufig online bestellt.

Der LEGO-Top-Seller ist der McLaren Senna aus der Speed-Champions-Reihe. Der Playmobil-Verkaufsschlager vor Ostern ist Astrid und Sturmpfeil aus der Dragons-Themenwelt. Beim Outdoor-Spielzeug wird das Wurfspiel Wikingerschach besonders oft gekauft.

Zur Liste der Top-Seller in den beliebtesten Spielwarenkategorien geht es hier: http://bit.ly/CHECK24-Ostergeschenke

Ausgegeben haben die CHECK24-Kunden für die potentiellen Ostergeschenke aus dem Bereich Spielwaren im Schnitt 27 Euro je Artikel. Gesellschaftsspiele gehören mit durchschnittlich 14 Euro eher zu den günstigeren Produkten. Deutlich darüber liegen zum Beispiel die Ausgaben für Puppenhäuser (63 Euro) oder Kinderfahrzeuge wie Roller (63 Euro), Laufräder (62 Euro) und Tretfahrzeuge (85 Euro).

Kundenservice: Vergleich hunderter Anbieter und Unterstützung beim Bestellvorgang

Verbraucher vergleichen bei CHECK24 Shopping die Angebote hunderter Onlineshops und bestellen unkompliziert mit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto. Bei Fragen zum Bestellvorgang unterstützen die CHECK24-Kundenberater persönlich per Telefon oder E-Mail.

*Basis: alle im März und April im Shopping-Bereich von CHECK24 bestellten Artikel aus der Kategorie Spielwaren, Stand: 11.4.2019

