Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group gründet Podcast-Festival in Deutschland: Seven.One Audio, MMP und Seven.One Starwatch feiern "Hear & Now" im September in Köln

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Eine große Bühne für Podcaster:innen: Die Seven.One Entertainment Group gründet ein neues Podcast-Festival in Deutschland. Die drei Geschäftsbereiche Seven.One Audio, MMP und Seven.One Starwatch veranstalten gemeinsam an zwei Tagen das große On-the-Ground-Podcast-Festival "Hear & Now" mit 38 Hosts aus insgesamt 20 erfolgreichen Podcasts sowie einigen Podcast-Newcomern. Die Künstler:innen präsentieren am Wochenende des 2. und 3. September 2023 ihre Shows in insgesamt drei Venues in der Halle Tor 2 in Köln. Mit dabei sind u.a. Linn Schütze und Leonie Bartsch ("Mord auf Ex"), Paul Ripke ("AWFNR"), Hazel Brugger und Thomas Spitzer ("Hazel und Thomas Hörerlebnis") und Paula Lambert und Sophia Thiel ("4 Brüste für ein Halleluja"). Die Zuhörer:innen können dabei in entspannter Festival-Atmosphäre mit Food Trucks und verschiedenen Lounge-Bereichen ihre Lieblings-Podcasts genießen und ihren Hosts so nah sein wie nie zuvor. Der Vorverkauf startet am 04. Mai 2023. Tickets sind erhältlich unter www.hearandnowfestival.de.

Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory und MMP: "Unser neues Podcast-Festival 'Hear & Now' ist ein tolles Beispiel dafür, wie integriert wir in der Seven.One Entertainment Group inzwischen arbeiten. Seven.One Audio hat als Marktführer die umfassende Podcast-Expertise und ein hervorragendes Künstler:innen-Netzwerk, das mit unserem neuen Festival eine weitere Bühne erhält. Unser erfolgreicher Event-Veranstalter MMP sowie Starwatch als führender Marketing-Partner der Musik- und Live-Entertainment-Industrie sorgen für die innovative Umsetzung vor Ort und die reichweitenstarke Vermarktung. Wir planen zukünftig weitere große Events. Wichtiger Treiber dafür sind unsere Creator-Companies Studio71 und Buzzbird und natürlich Joyn und seine Live-Events, die wir gemeinsam umsetzen."

Event und Vermarktung ab sofort aus einer Hand

Für das Podcast-Festival bündeln MMP und Seven.One Starwatch Live erstmals ihre Kräfte. Ab sofort agieren sie gemeinsam als nationaler Veranstalter für Tourneen und Shows und können diese mit der reichweitenstarken Media-Power der Seven.One Entertainment Group aufmerksamkeitsstark vermarkten und so für maximale Öffentlichkeit für Künstler:innen, Podcaster:innen und Musiker:innen sorgen. Exklusiver Veranstalter und Vermarkter von "Hear & Now" sind MMP, die Event-Agentur der Seven.One Entertainment Group, und Seven.One Starwatch, die in enger Zusammenarbeit sowohl die Umsetzung des Events, als auch die Vermarktung und Kommunikation übernehmen.

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell