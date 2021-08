Atrium European Real Estate Limited

Bildung eines unabhängigen Ausschusses

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort St Helier Jersey / Channel Islands - Atrium European Real Estate Limited Bildung eines unabhängigen Ausschusses Jersey, 19 August 2021 - Am 2. August 2021 wurde bekannt gegeben, dass das Board of Directors von Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS) (die Gesellschaft) ein Angebot von Gazit Globe Limited (Gazit) erhalten hat, das gesamte Aktienkapital von Atrium welches Gazit derzeit nicht hält, zu einem Preis von EUR 3,35 per Aktie zu erwerben (das Angebot). Die Gesellschaft bestätigt nunmehr, dass zur Prüfung des Angebots ein unabhängiger Ausschuss des Board of Directors der Gesellschaft gebildet wurde (der unabhängige Ausschuss). Alle Mitglieder des unabhängigen Ausschusses sind von Gazit unabhängig. Der unabhängige Ausschuss beabsichtigt, das Angebot umfassend zu prüfen und ist sich seiner Pflicht bewusst, die Interessen aller Minderheitsaktionäre sowie anderer Interessengruppen zu wahren. Der unabhängige Ausschuss hat UBS als Finanzberater, Allen & Overy LLP als internationalen Rechtsberater und Appleby als Rechtsberater zum Jersey-Recht mandatiert. Es wird darauf hingewiesen, dass das Angebot an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und es keine Gewissheit darüber gibt, dass sich aus dem Angebot eine Transaktion ergeben wird, noch über die Bedingungen einer möglichen Transaktion. Eine weitere Mitteilung wird in Kürze folgen, sobald der unabhängige Ausschuss das Angebot umfassend geprüft hat. Anfragen Die Gesellschaft Doron Lavi Segelson dlavi@aere.com FTI Consulting Inc. Richard Sunderland Claire Turvey +44 (0)20 3727 1000 Ellie Sweeney scatrium@fticonsulting.com Andrew Davis UBS Sebastiaan van Loon +44 (0)20 7568 0944 sebastiaan.vanloon@ubs.com Wichtiger Hinweis UBS AG London Branch (UBS) ist in der Schweiz zugelassen und wird durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt. UBS ist weiters in UK durch die Prudential Regulation Authority zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority und der eingeschränkten Aufsicht der Prudential Regulation Authority. UBS handelt ausschließlich als Finanzberater der Gesellschaft und niemand anderem im Zusammenhang mit den in diese Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten und ist gegenüber niemandem außer der Gesellschaft dafür verantwortlich, die gegenüber Kunden von UBS erforderlichen Sorgfaltspflichten zu erbringen oder Beratung in Zusammenhang mit den hierin genannten Angelegenheiten zu leisten. Weder UBS noch ihre verbundenen Unternehmen haben oder übernehmen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung, einer darin enthaltenen Erklärung, dem Angebot oder anderweitig irgendeine Verpflichtung, Haftung oder Verantwortung (direkt oder indirekt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig) gegenüber einer Person, die nicht Kunde von UBS ist. Rückfragehinweis: FTI Consulting Inc Richard Sunderland Claire Turvey Ellie Sweeney Andrew Davis +44 (0)20 3727 1000 scatrium@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

