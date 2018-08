-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen 28.08.2018 St Helier Jersey / Channel Islands - Atrium erwirbt erstklassiges zentrales Warschauer Einkaufszentrum - Wars Sawa Junior - für EUR 301,5 Millionen Nach Abschluss der Transaktion wird die Gesellschaft vier große Einkaufszentren in der polnischen Hauptstadt mit einer gesamt Bruttomietfläche von rund 550.000 m2 besitzen. Jersey, 28. August 2018: Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von Wars Sawa Junior, einem erstklassigen Einkaufszentrum im Herzen von Warschau und in dessen bekanntesten Einkaufsgegend, für einen Kaufpreis von EUR 301,5 Million, unterzeichnet hat. Atrium wird Wars Sawa Junior von PFCEE, einem von CBRE Global Investors verwalteten Fonds, aus einem Mix aus bestehenden Barmitteln und externer Finanzierung erwerben. Nach der Transaktion wird die Loan-to-Value- Ratio von Atrium von 33,5% auf rund 37%, den Erwartungen der Gesellschaft entsprechend, ansteigen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, deren Erfüllung für das vierte Quartal diesen Jahres erwartet wird. Das in den frühen 1970er Jahren erbaute Wars Sawa Junior war ursprünglich das erste Kaufhaus in Warschau. Nach zahlreichen Umbauten, Erweiterungen und Upgrades ist es jetzt eines der etabliertesten und beliebtesten Einkaufszentren Warschaus mit einer Besucherfrequenz von mehr als 60 Millionen Besucher pro Jahr. Es bietet 26.000 m2 an hochwertiger moderner Einzelhandels- Bruttomietfläche, die vollständig an eine Reihe starker internationaler und inländischer Einzelhandels- und Freizeitmarken wie H&M, C&A, CCC, TK Maxx und Zara vermietet ist. Zusätzlich bietet das Einkaufszentrum weitere 11.000 m2 überwiegend für Büro- und Lagefläche an. Wars Sawa Junior verfügt über eine hervorragende Anbindung, die von einem direkten Zugang zur Warschauer U-Bahn (zwei Linien), zu Straßenbahnen und Bussen sowie einer Reihe praktischer lokaler Parkplätze profitiert. Das Zentrum wird von mehreren bedeutenden Neuentwicklungen, die sich in näherer Umgebung im Bau befinden und deren Eröffnung für das Jahr 2018 geplant ist, profitieren. Zusätzlich werden die geplanten Projekte betreffend das Museum of Modern Art im Central Park und weitere Bürogebäude die Attraktivität der Umgebung des Zentrums in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Nach Abschluss der Transaktion wird die Gesellschaft vier große Einkaufszentren in der polnischen Hauptstadt mit einer Gesamtbruttomietfläche von rund 550.000 m2 in Polen besitzen. Atrium erwartet bis Ende 2018 weitere 26.000 m2 Bruttomietflächen in der polnischen Hauptstadt im Rahmen des laufenden Neuentwicklungsprogramms zu schaffen, welches letztlich zusätzlich über 60.000 m2 erstklassige Einzelhandelsflächen in Warschau schaffen wird. Den Erwerb kommentierte Liad Barzilai, CEO der Gruppe, wie folgt: "Wars Sawa Junior ist eines der bekanntesten und am besten gelegensten Einkaufsziele in der Warschauer Innenstadt und dieses hoch frequentierte Einkaufszentrum ist eine hervorragende Ergänzung unseres polnischen Portfolios. Wars Sawa Junior erweitert nicht nur unser wachsendes Warschauer Vermögensportfolio um eine weitere große, dominante Einzelhandelsdestination, sondern bietet auch eine Reihe aufregender Möglichkeiten für Neuentwicklung und Asset Management, die es uns ermöglichen werden, das Zentrum zu vergrößern und dessen Wert zu steigern, indem wir seine einzigartige zentrale Lage voll ausnutzen. Die Akquisition steht im Einklang mit unserer Strategie, das Portfolio von Atrium auf erstklassige Einkaufszentren in Polen und der Tschechischen Republik, die ein besseres Wachstum beim Cash Flow generieren, zu fokussieren." Für weitere Informationen: FTI Consulting Inc.: Richard Sunderland: +44 (0)20 3727 1000 atrium@fticonsulting.com Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führendes Immobilienunternehmen, das sich auf Investitionen, Management und Entwicklung von Einkaufszentren in Mittel- und Osteuropa konzentriert. Die Atrium-Gruppe besitzt 34 Einkaufszentren mit einem Marktwert von EUR 2,5 Milliarden und eine Gesamtbruttomietfläche von 0,9 Millionen m2. Zum 31. Dezember 2017 erwirtschaftete die Atrium-Gruppe Bruttomieterlöse in Höhe von EUR 198,7 Millionen. Atrium hat seinen Sitz in Jersey, Kanalinseln, und ist an der Wiener Börse und der Euronext Amsterdam unter dem Ticker ATRS zweifach gelistet. Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und mit Sitz auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener, Fonds durch die Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse, als auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden sind. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Dieses Dokument enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche betrachtet werden können, einschließlich Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Atrium in Bezug auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit von Atrium, die Marktbedingungen, die Ertrags- und Finanzlage, die Kapitaladäquanz, die spezifischen Bestimmungen und das Risikomanagement. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten alle Sachverhalte, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Sie sollten davon ausgehen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen erst ab dem Datum dieses Dokuments aktuell sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt die Gesellschaft keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Berichts widerzuspiegeln, die das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerspiegeln, auch wenn sich die Situation der Gesellschaft in der Zukunft ändern könnte. Obwohl bei der Erstellung der Prognoseinformationen mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen wurde, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich positiv oder negativ abweichen. Prognosen und hypothetische Beispiele unterliegen Unsicherheiten und Eventualitäten, die außerhalb der Kontrolle von Atrium liegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Rückfragehinweis: For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Richard.sunderland@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Atrium European Real Estate Limited Seaton Place 11-15 UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands Telefon: +44 (0)20 7831 3113 FAX: Email: richard.sunderland@fticonsulting.com WWW: http://www.aere.com ISIN: JE00B3DCF752 Indizes: Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Atrium European Real Estate Limited, übermittelt durch news aktuell