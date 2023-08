British Airways

SIND SIE EIN AIRPORT DAD ODER EIN AIRPORT AUTOPILOT?

Berlin (ots/PRNewswire)

Eine neue Umfrage zeigt, wer beim Reisen das Sagen hat: Fast die Hälfte der deutschen Urlauber sagt, dass sich ihre Persönlichkeit beim Betreten des Flughafens ändert.

68 Prozent der Reisenden - der höchste Wert aller befragten Nationalitäten - geben an, dass sie die Verantwortung für ihre Gruppe übernehmen und den " Airport Dad "-Modus im Terminal aktivieren. 65 Prozent der Reisenden denken jedoch nicht immer daran, vor ihrer Ankunft am Flughafen einzuchecken.

"-Modus im Terminal aktivieren. 65 Prozent der Reisenden denken jedoch nicht immer daran, vor ihrer Ankunft am Flughafen einzuchecken. Nur 7 Prozent glauben, dass sie eine " Airport Ambler" -Mentalität an den Tag legen, das heißt, sie kommen als Letzte und steigen als Letzte ein.

-Mentalität an den Tag legen, das heißt, sie kommen als Letzte und steigen als Letzte ein. Die Menschen aus Bremen nehmen am häufigsten eine " Airport Athlete "-Persönlichkeit an und versuchen, als Erster das Flugzeug zu betreten und zu verlassen.

"-Persönlichkeit an und versuchen, als Erster das Flugzeug zu betreten und zu verlassen. Um Kunden dabei zu helfen, sich besser auf Reisen vorzubereiten, hat British Airways Tipps von Experten zusammengestellt, wie man den Flughafen am besten meistert. Die Influencerin The Folding Lady verrät ihre besten Tipps, um Reisenden dabei zu helfen, die großzügigen Gepäckbestimmungen von British Airways zu nutzen.

Sind Sie ein Airport Dad, Airport Adventurer oder Airport Autopilot? Während sich der Sommerurlaub fortsetzt, zeigen neue Forschungsergebnisse von British Airways auf, welche Flughafenpersönlichkeiten deutsche Reisende am ehesten einnehmen, wenn sie in den Urlaub fliegen. Fast die Hälfte (49 Prozent) der Urlauber glaubt, schon einmal erlebt zu haben, dass ein Familienmitglied bei der Abfertigung am Flughafen seine Persönlichkeit verändert hat.

"Airport Dad" - Millionen von Urlaubern geben zu, dass sie sich in einen "Airport Dad" verwandeln, indem sie frühzeitig eintreffen, die Kontrolle über Reisepässe übernehmen und eine Abreisestrategie im Militärstil verfolgen. 68 Prozent der Reisenden geben an, dass sie es vorziehen, am Flughafen die Führung zu übernehmen - der höchste Wert aller befragten Nationalitäten*. Reisende aus der Rheinland-Pfalz übernehmen mit 78 Prozent mit am wahrscheinlichsten diese trendige Flughafen-Persönlichkeit.

Im Vergleich zu ihren europäischen Pendants möchten nur 27 Prozent der deutschen Reisenden so früh wie möglich am Flughafen ankommen, während jeder dritte Italiener und Brite seine Zeit im Terminal maximieren möchte. Die Amerikaner sind am schnellsten: 35 Prozent möchten das Beste aus dem Flughafenerlebnis machen.

"Airport Athlete" - Laut den Daten sind deutsche Reisende am wenigsten bereit, eine "Airport Athlete"-Mentalität anzunehmen. Nur 11 Prozent versuchen, unter den Ersten zu sein, die das Flugzeug verlassen und ihr Gepäck nach der Landung abholen. Im Gegensatz dazu gaben 31% der italienischen und 25% der französischen Reisenden an, dass sie sich darauf konzentrieren, am schnellsten zum Ausgang zu kommen.

Urlauber aus Bremen fühlen sich am sportlichsten: Jeder Dritte (33 Prozent) gab an, sich am ehesten als "Airport Athlete" zu identifizieren, während nur 6 Prozent der Sachsen angaben, am liebsten durch den Flughafen zu hetzen.

"Airport Autopilot" - Ein Drittel (34 Prozent) der deutschen Reisenden gab an, dass sie es vorziehen, "mit dem Strom zu schwimmen", wobei die Hälfte der 18-24-Jährigen am ehesten diese Persönlichkeit übernehmen (46 Prozent). Die Menschen aus dem Saarland sind am entspanntesten: 64 Prozent geben an, dass sie am häufigsten den "Airport Autopilot"-Modus aktivieren, während nur 23 Prozent der Befragten aus Sachsen-Anhalt es vorziehen, dass jemand anderes die Führung bei der Navigation zum Urlaubsziel übernimmt.

"Airport Ambler" - Von den Reisenden, die in diesem Sommer den Flughafen meistern möchten, gaben nur 7 Prozent an, dass sie es vorziehen, die Zeit bis zum Limit zu nutzen, indem sie sich an der Sicherheitskontrolle Zeit lassen und oft zu den letzten gehören, die das Flugzeug besteigen.

"Airport Adventurer" - Nur 9% der deutschen Reisenden gaben an, dass sie sich selbst als "Airport Adventurer" bezeichnen, das heißt, sie brechen gerne aus der Masse und verbringen viel Zeit damit, den Flughafen zu erkunden, die Geschäfte und Restaurants im Terminal zu besuchen und die Umgebung zu erkunden.

Trotz erstaunlicher 40 Prozent, die glauben, dass ihr Urlaub mit dem Packen des Koffers beginnt, vergisst jeder Dritte (31 Prozent) der 24- bis 44-Jährigen, einen Gegenstand einzupacken, während ein Viertel der Befragten angibt, dass sie sich nicht sicher sind, welche Gegenstände in ihrem Handgepäck erlaubt sind. British Airways bietet großzügige Freigepäckmengen für die ganze Familie an.

Pauline Price, Kundendienstmitarbeiterin von British Airways, sagte: "Da ich seit mehr als 18 Jahren bei British Airways arbeite, habe ich alle Arten von Reisenden erlebt, die den Flughafen passieren. Unsere Teams freuen sich darauf, die deutschen "Airport Dads" in diesem Sommer in Aktion zu sehen, die das Kommando übernehmen und den Familien ermöglichen, ihren wohlverdienten Urlaub zu genießen."

Um der ultimative "Airport Dad" zu werden, hat British Airways eine spezielle Seite ( Bevor Sie fliegen| British Airways) und eine neue E-Mail für Kunden vor der Reise erstellt, die nützliche Tipps enthält, was sie im Voraus tun müssen, um nicht zum "Airport Ambler" zu werden.

Die Reise-Influencerin The Folding Lady hat die ultimativen Packtipps für alle, die diesen Sommer mit British Airways reisen, zusammengestellt.

