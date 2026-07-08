HUK-COBURG

Auto richtig packen und relaxed in den Urlaub starten

Auch kleine Gegenstände sicher verstauen

Mit Dachbox unterwegs: Fahrverhalten anpassen

Bild-Infos

Download

Coburg (ots)

Bevor der Traumurlaub beginnen kann, muss gepackt werden. Bei der Frage, was die Familie im Urlaub unbedingt braucht, scheiden sich oft die Geister. Aber egal welche Dinge im Auto landen, um sicher anzukommen, gilt es beim Verstauen des Gepäcks ein paar Dinge zu beherzigen. Dabei hilft auch ein Blick in die Fahrzeugpapiere. Dort steht, wieviel Kilogramm als Zuladung ins Auto dürfen. Zuladung bedeutet Passagiere und Gepäck.

Aber nicht nur das Gewicht der Ladung ist von Bedeutung, sondern auch wie das Gepäck sicher verstaut werden kann: Schwere Gegenstände gehören immer als erstes in den Kofferraum, direkt hinter die Rücksitzlehne: Je mittiger platziert, desto besser. Dann die Lücken im Kofferraum mit kleineren Gepäckstücken auffüllen, damit das gesamte Gepäck im Kofferraum stabil untergebracht ist.

Wird auch die Rücksitzbank vollgepackt, sollten die Gepäckstücke nicht über die Höhe der Rücksitzbank hinausragen. So kann auch bei Vollbremsungen oder plötzlichen Ausweichbewegungen nichts nach vorne fliegen und die Mitfahrenden bleiben geschützt. Aber auch kleine Teile - zum Beispiel Handtaschen oder Handys - können zur Gefahr werden. Sie sollten in Ablagefächern wie Handschuhfach bzw. Seitentür oder gleich in Boxen mit Verschluss untergebracht werden.

Wird Gepäck bis unter das Dach geladen, ist ein stabiles Trenngitter oder Trennnetz zwischen Kofferraum und Rückbank oder auch zwischen Rückbank und Vordersitzen zwingend erforderlich.

Geregelt ist die Ladungssicherheit, wie die HUK-COBURG mitteilt, in der Straßenverkehrsordnung (StVO §22).

Vielen Urlaubern genügt der Stauraum ihres Pkw nicht. Dann kann eine Dachbox hilfreich sein. Dort kann Sperriges und Leichtes untergebracht werden. Generell sollte man die zulässige Dachlast ebenso wie die Höchstgeschwindigkeit im Blick haben. Schweres Gepäck ist tabu, weil sich durch zu viel Gewicht der Boxen die Fahreigenschaften und das Bremsverhalten verändern können. Ein Blick in die Bedienungsanleitung des Autos verrät, wie hoch die maximale Dachlast ist.

Unabhängig davon hat nicht jede Dachbox dasselbe Volumen: Wieviel maximal hineinpasst, steht in der boxeigenen Betriebsanleitung.

Gewicht ist auch an anderer Stelle ein Thema: Oft wird das eigene Rad mit in den Urlaub genommen. Für schwere Räder ist ein Heckträger meist die beste Wahl. Hier unterscheidet man zwischen Trägern für die Anhängerkupplung oder Modellen für die Heckklappe. Bei der richtigen Wahl sind auch die Trägerlast und die Stützlast der Anhängerkupplung zu beachten, die nicht überschritten werden dürfen. Sicherheitshinweise finden sich in der Bedienungsanleitung des Autos und des Heckträgerherstellers. In den Herstellervorgaben steht auch, wie schnell man fahren darf, wenn man seine Räder Huckepack nimmt.

Die Medieninformation auf huk.de:

Auto packen - so geht's

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Original-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell