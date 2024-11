HUK-COBURG

Mit Sonderkündigungsrecht zu günstigem Kfz-Versicherer wechseln

Nicht aus Versehen auf Sonderkündigungsrecht verzichten

Wie funktioniert Wechsel nach dem 30. November?

Mit Telematik und Kasko mit Werkstattbindung zusätzlich sparen

Rechnen sich Kfz-Versicherungen mit Preisgarantie?

Stark gestiegene Ersatzteilpreise und Stundenverrechnungssätze sowie zunehmende Elementarschäden: Das sind Entwicklungen, die sich in den Kfz-Versicherungsprämien widerspiegeln. Für günstigen Kfz-Versicherungsschutz wird Sparen durch Vergleichen also immer wichtiger. Beim Wechsel von einem teuren zu einem günstigen Versicherer lassen sich schnell einige hundert Euro sparen. Das zeigen Beitragsvergleiche in den Medien immer wieder.

Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die eigene Kfz-Versicherung auf den Prüfstand zu stellen: Oft laufen Kfz-Versicherungsverträge vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Wer kündigen will, muss dafür sorgen, dass die Kündigung bis spätestens 30. November beim Versicherer eingeht. Was aber passiert, wenn die Rechnung erst spät kommt? Hier kommt das Sonderkündigungsrecht ins Spiel. Erhöht der Versicherer den Beitrag, obwohl sich am Versicherungsschutz nichts ändert, hat man ab Zugang dieser Mitteilung ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht - auch über den Stichtag hinaus. Darauf müssen die Kfz-Versicherer hinweisen.

Vergleichen lohnt sich

Vergleichen lohnt sich: Die Preisspannen zwischen den einzelnen Anbietern sind erheblich. Vergleichsportale helfen dabei. Doch Vorsicht, kein Portal berücksichtigt alle Kfz-Versicherer. Zudem handelt es sich leistungsseitig oft um ein abgespecktes Angebot. Die Recherche in mehreren Portalen ist also unerlässlich. Onlineportale arbeiten außerdem auf Provisionsbasis. Für jede vermittelte Police zahlt ihnen der betroffene Kfz-Versicherer eine Prämie. Sie sind also nur bedingt unabhängig. Manche günstigen Kfz-Versicherer wie z.B. die HUK-COBURG - mit 13,9 Mio. versicherten Fahrzeugen Deutschlands größter Kfz-Versicherer - sind dort gar nicht zu finden. Daher lohnt sich stets auch eine parallele Anfrage bei einem günstigen Versicherer.

Zusätzliches Sparpotential ist möglich

Selbst bei einem günstigen Anbieter lassen sich mit der Einbindung von Telematik-Lösungen Prämien noch einmal reduzieren. Durch risikoarmes Fahrverhalten kann man sich bei der HUK-COBURG einen Rabatt von bis zu 30 Prozent auf den Beitrag des Folgejahres in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung erfahren. Im Durchschnitt erfuhren sich die Kundinnen und Kunden, die sich einen Folgebonus erfahren haben, 2023 einen Nachlass in Höhe von 83 Euro. Jeder Fünfte dieser Kunden sparte sogar 120 Euro.

Rechnet sich Preisgarantie wirklich?

Seit Jahren rasant steigende Ersatzteil- und Reparaturkosten treffen aktuell mit häufigeren und schweren Elementarschäden zusammen. An dieser wirtschaftlichen Realität kommt kein Kfz-Versicherer vorbei. Mehrjährige Preisgarantien in der Kfz-Versicherung sind in diesem Kontext nur schwer vorstellbar. Vor der Entscheidung für oder gegen eine Kfz-Versicherung mit Preisgarantie ist also ein Blick auf die Details unerlässlich: Unternehmen mit niedrigen Betriebskosten und schlanken Prozessen können auch langfristig Kfz-Versicherungen deutlich günstiger anbieten als teurere Wettbewerber mit Preisgarantie.

