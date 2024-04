RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland vereinbart strategische Partnerschaft mit Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios

Mehrjähriger Rahmenvertrag zu deutschen Kinofilmen

Erwerb der exklusiven Rechte für Free-TV und Streaming

Teil des Deals ist die neue Komödie ALTER WEISSER MANN von Erfolgsregisseur Simon Verhoeven mit Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan und Elyas M'Barek

RTL Deutschland hat eine strategische Partnerschaft mit Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios vereinbart. Durch einen mehrjährigen Rahmenvertrag sichert sich RTL Deutschland die exklusiven Free-TV und zeitlich parallel dazu die Streaming-Rechte an deutschen Kinofilmproduktionen der beiden Unternehmen, die von 2020 bis 2023 vier Mal in Folge die erfolgreichsten deutschen Kinofilme produziert oder koproduziert haben.

Teil des Deals ist unter anderem der neue Wiedemann & Berg Film ALTER WEISSER MANN. In München fiel Mitte April die erste Klappe zur neuen Kinokomödie des vielfach ausgezeichneten Filmemachers Simon Verhoeven, die er nach eigenem Drehbuch inszeniert. Neben Jan Josef Liefers in der Hauptrolle zählen Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Michael Maertens, Meltem Kaptan sowie Elyas M'Barek zum Cast. Die Komödie erzählt die Geschichte von Familienvater Heinz Hellmich, der sich in der Firma von seiner "wokesten" Seite präsentieren muss, um endlich den langersehnten Job zu bekommen. Um zu beweisen, dass er kein "alter weißer Mann" ist, lädt er seinen Chef und Kolleginnen zu einem privaten Dinner zu sich nach Hause ein. Doch schon in der Anbahnung des Abends tappt Heinz von einem Fettnäpfchen ins nächste. Als endlich alle an einem Tisch sitzen, beginnt die politisch korrekte Fassade seiner Familie schnell zu bröckeln. Die diverse Dinner-Gesellschaft pflügt zielstrebig durch das Minenfeld der heutigen Political Correctness, überraschende Gäste sorgen für immer neue Wendungen und das Chaos nimmt unaufhörlich seinen Lauf!

Andreas Fischer, Chief Operating Officer (COO) bei RTL Deutschland: "Wiedemann & Berg Film und LEONINE Studios setzen immer wieder Maßstäbe für erfolgreiche deutsche Kinoproduktionen. Wir freuen uns auf die neue strategische Partnerschaft, die für RTL Deutschland ein weiterer, wichtiger Schritt ist, unserem Publikum großartige fiktionale Unterhaltung zu bieten."

Max Wiedemann, Co-Chief Production Officer und Business Development Officer der LEONINE Studios sowie Geschäftsführer von Wiedemann & Berg Film sagt dazu: "Wir freuen uns sehr über die langfristige und verlässliche Partnerschaft mit RTL Deutschland, ein tolles Zeichen der Wertschätzung für die Qualität unserer Inhalte. Wir haben mit unseren deutschen Kinofilmen großartige Erfolge gefeiert und möchten das nun gemeinsam mit unseren Talenten und Partner*innen in der neuen Konstellation fortführen."

Das Produktionshaus Wiedemann & Berg Film steht seit 20 Jahren für besucherstarke, hochwertige, international und national preisgekrönte Kinofilme. Dazu zählen der Oscar®-prämierte Spielfilm DAS LEBEN DER ANDEREN, der zweifach Oscar®-nominierte WERK OHNE AUTOR, die Kinohits WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS, NIGHTLIFE und WOCHENENDREBELLEN sowie das preisgekrönte internationale Milli Vanilli Biopic GIRL YOU KNOW IT'S TRUE. Zu den Kino-Koproduktionen von LEONINE Studios gehören neben dem Erfolgs-Franchise DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE, die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER und die Rückkehr der berühmtesten Collie-Hündin auf die große Leinwand: LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER.

