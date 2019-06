IDG ChannelPartner

ChannelPartner und CONTEXT starten strategische Partnerschaft für die Channel Excellence Awards 2020

Die Channel Excellence Awards basieren künftig auf einem neuen, erweiterten Wertungssystem. Dafür werden die Preisträger für 2020 erstmals von ChannelPartner gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut CONTEXT ermittelt. Durch diese neue strategische Partnerschaft werden die Daten des CONTEXT Panels mit den empirisch erhobenen Reseller-Bewertungen kombiniert und bilden die neue, deutlich aussagekräftigere Datenbasis für die Award-Vergabe.

Die IDG-Medienmarke ChannelPartner befragt regelmäßig Systemhäuser, IT-Dienstleister, Fachhändler und Managed Service Provider, wie zufrieden sie mit den Leistungen ihrer Hersteller und Distributoren sind. Für die Platzierung im Channel Excellence Awards-Ranking ergänzt CONTEXT die Ergebnisse mit den Abverkaufszahlen.

CONTEXT erfasst seit 37 Jahren im weltweit größten Distributionspanel die ITK-Abverkäufe an mehreren Stufen des Abverkaufskanals. "Wir haben in 30 Ländern ein Distributionspanel und erfassen jeden Monat ITK-Abverkäufe in Höhe von über 2 Milliarden Euro", präzisiert Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei CONTEXT.

"Gemeinsam mit CONTEXT wollen wir die langjährig etablierten Channel Excellence Awards von ChannelPartner auf die nächste Ebene heben. Erste Priorität haben dabei valide und transparente Kriterien und Daten für die Auswahl der Preisträger", erläutert Michael Beilfuß, Senior Vice President International Events bei IDG. "Das CONTEXT Panel liefert hierfür eine einzigartige Basis. Wir verbinden die genaue Messung der Abverkaufsdaten mit der empirischen Erhebung eines Meinungsbildes der Reseller. Ergebnis ist ein Award, der genau dem Anspruch unserer Medienmarke ChannelPartner entspricht: Keiner ist näher am Channel als ChannelPartner."

"Je mehr Distributoren sich dem CONTEXT Panel anschließen, desto valider und repräsentativer wird dieses Bild für alle Marktteilnehmer. Sämtliche Teilnehmer unserer Panel (Distributoren, Systemhäuser oder Händler) erhalten einen kostenlosen Zugriff auf unsere Abverkaufs-Datenbank, zusammen mit der verbindlichen Zusage, dass keine Rückschlüsse auf deren eigenen Abverkäufe erlaubt werden", führt Amanuel Dag weiter aus.

Die aktuelle Umfrage zu den Channel Excellence Awards läuft noch bis zum 30. Juni 2019.

Über IDG

IDG ist das weltweit größte Medien-, Daten- und Marketing Services-Unternehmen für Technologie-Zielgruppen. In 97 Ländern bietet IDG IT-Entscheidern und Tech-Enthusiasten Orientierung und Entscheidungshilfe beim Kauf von Technologieprodukten über alle relevanten Märkte. Die IDG-Premium-Medienmarken CIO®, Computerwoche®, ChannelPartner®, PC-Welt® und Macwelt® bilden dabei die Basis für das breitaufgestellte Dienstleistungs-Portfolio, das den Kunden einzigartige Mehrwerte bei der Erreichung der Marketing-Ziele bietet: Die IDG Data Intelligence ermöglicht effiziente Marketing- und Kommunikationslösungen, die IDG Marketing Services konzipieren und erstellen maßgeschneiderte Inhalte mit großer Vermarktungswirkung über die ganze Bandbreite der Medienkanäle - von Digital, Mobile, Social bis zu Video - und helfen Kunden so, ihre Marketingziele dialog-orientiert mit hochintegrierten Marketing-Programmen zu erreichen. Die Dienstleistung umfasst dabei die technische Entwicklung, professionelle Content-Produktion und die zielgerichtete Distribution. Hochwertige Konferenzen und Seminare sowie thematisch relevante Studien-Projekte sind ebenfalls elementare Bestandteile des 360-Grad-Leistungsportfolios von IDG. www.idg.de

Über CONTEXT

Mit Hauptsitz in London und mehr als 300 Mitarbeitern in über 23 Ländern hat sich CONTEXT auf die weltweite Erfassung von ITK-Abverkäufen entlang der Supply-Chain spezialisiert. Seit über 37 Jahren analysiert CONTEXT unter anderem auf der Basis des weltweit größten Distributionspanels die Abverkäufe an allen Punkten der Wertschöpfungskette. Kunden und Partner können somit operative und strategische Entscheidungen auf der Basis von tatsächlichen Abverkäufen auf SKU-Level treffen. CONTEXT ist der offizielle Partner des Global Technology Distribution Council (GTDC), dem weltweiten Verband von Distributoren. 2019 wurde das Unternehmen von Great Place to Work® als einer der Top50 Arbeitsplätze in Großbritannien ausgezeichnet.

www.idg.de



