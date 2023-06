SWR - Südwestrundfunk

SWR Feature mit Civis Audio Award 2023 gekürt

"Welcome Home Dr. Marco - Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia" (SWR/DLF) gewinnt Preis in der Kategorie "lange Programme"

Das Feature "Welcome Home Dr. Marco - Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia" wurde gestern, 6. Juni 2023, in Berlin mit dem Civis Audio Award 2023 ausgezeichnet. Es handelt sich um eine Mehrgenerationen-Geschichte über die Suche nach den eigenen Wurzeln, über schwarze Menschen in der DDR und im heutigen Ostdeutschland. Das Publikum werde "auf sehr berührende, emotionale und spannende Weise" mitgenommen in die Erzählungen rund um das Leben von Marco, der als eines der wenigen schwarzen Kinder in den 70er Jahren im heutigen Chemnitz aufwächst, so das Urteil der Jury. "Dabei geht es nicht um die Frage, ob es in Ostdeutschland Rassismus gab, sondern darum, wie er erlebt wurde." Beteiligt an der Orginaltonproduktion waren Ute Lieschke (Autorin, Regie) und Michael Lissek (Regie und Technik, Redaktion). Eine Koproduktion von SWR und DLF.

Civis - der Preis

Civis zeichnet Programmleistungen aus Film, Fernsehen, Radio und Internet aus, die die Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt und damit verbunden gesellschaftlicher Zusammenhalt in Europa behandeln. Für die Awards des CIVIS Medienpreis standen in diesem Jahr 871 Produktionen aus 22 EU-Staaten sowie der Schweiz zur Auswahl.

"Welcome Home Dr. Marco - Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia"

In der ARD Audiothek: SWR2 Feature · Ute Lieschke: Welcome Home Dr. Marco - Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia · Podcast in der ARD Audiothek

Auf SWR.de: https://www.swr.de/swr2/doku-und-feature/welcome-home-dr-marco-identitaetssuche-zwischen-karl-marx-stadt-und-kenia-swr2-feature-2023-02-12-100.html

