"Elstners Reisen: Die Retter der Meerestiere" im SWR Fernsehen

Zwölfte Folge der Artenschutz-Reihe mit Frank Elstner auf den Kanaren und Mallorca am 7. April 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Die zwölfte Folge von Frank Elstners Artenschutz-Doku "Elstners Reisen" am 7. April führt auf sieben Inseln. Sie alle haben eine besonders bedrohte Fauna, von Riesenechsen über Geier, Wale, Delfine bis hin zu Meeresschildkröten. Der TV-Moderator folgt auf seiner Reise auch einem Traum: einmal das größte Tier der Erde, den Blauwal, zu beobachten. Er trifft in dieser Ausgabe aber auch das seltenste Säugetier Europas, die Mönchsrobbe, und den seltensten Brutvogel Europas, den Blau-Buchfink - und spricht mit Menschen, die für deren Überleben kämpfen. "Elstners Reisen: Die Retter der Meerestiere" ist am 7. April um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathekzu sehen.

Fantastische Fauna: Mallorca und Kanarische Inseln

Frank Elstner und sein Freund, der Biologe Prof. Matthias Reinschmidt, sind in der zwölften Artenschutz-Doku aus der Reihe "Elstners Reisen" auf Mission in sieben Naturparadiesen: Mallorca, Teneriffa, La Gomera, Gran Canaria, die Insel Pico auf den Azoren, Madeira und die unbewohnte Inselgruppe Las Desertas. Dort sind unter anderem noch Riesenechsen und Geier beheimatet, unter Wasser leben Wale, Delfine und Meeresschildkröten. Wie viele andere Meerestiere ist auch der bis zu 33 Meter lange Blauwal stark bedroht - weltweit gibt es vermutlich nur noch 10.000 davon. "Wir müssen das Richtige tun, um solche beeindruckenden Tiere zu retten", sagt Frank Elstner. Auf den Azoren wird Elstners Traum wahr, einem Blauwal zu begegnen - dem größten Tier, das je auf unserer Erde gelebt hat.

Lohnende Strapazen: Elstners Reisen für den Artenschutz

Beim Versuch, vor La Gomera Unterwassertöne von Grindwalen mit einem Hydrofon aufzunehmen, verbrachte Elstner viele Stunden in wackeligen Schlauchbooten. Auf Las Desertas, einer unbewohnten Inselgruppe nördlich der Kanaren, gab es zudem statt Strom und fließend Wasser nachts jede Menge Kakerlaken. "Doch die Strapazen haben sich gelohnt", sagt der 80-jährige TV-Moderator. Denn zusammen mit der portugiesischen Forscherin Rosa Pires konnte er die seltenen Mönchrobben beobachten. Von diesen Robben gibt es dort nur noch 22 Individuen. "Das ist ganz knapp vor dem Aussterben, daher muss diese Insel geschützt werden", erklärt Matthias Reinschmidt. Frank Elstner warnt: "Egal, ob es die ganz kleinen oder ganz großen Meerestiere sind, sie alle leiden darunter, wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen. Wir drohen, viele weitere Arten zu verlieren und damit im schlimmsten Fall auch unsere Lebensgrundlagen."

"Elstners Reisen: Die Retter der Meerestiere", 7. April 2023, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

