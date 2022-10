SWR - Südwestrundfunk

Freizeitjagd in der Kritik

Sinnloses Töten oder sinnvoller Naturschutz?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 27. Oktober 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Im Anschluss in der ARD Mediathek

Mainz (ots)

Über das von Tierschützer:innen geforderte Verbot der Freizeitjagd berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 27. Oktober 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Seit Oktober läuft in Rheinland-Pfalz wieder die Hauptjagdsaison. Jetzt haben Tierschützer:innen eine Petition zur Verschärfung des Jagdrechts gestartet. Die Freizeitjagd soll demnach verboten werden. Doch Berufsjäger:innen argumentieren, dass ehrenamtliche Jäger:innen unerlässlich sind. Ohne deren Unterstützung beim Schießen würden Wildbestände und damit Verbissschäden im Wald überhandnehmen. Jagdgegner sehen allerdings in der Jagd sinnloses Töten und setzen auf die Selbstregulation der Natur. Udo Dauermann etwa. Er will grundsätzlich die Jagd auf seinem Grundstück bei Alsenz verbieten lassen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Holger Schäfer über die kontroverse Diskussion zwischen Jagdgegnern und -befürworter:innen.

Weitere Themen der Sendung:

- Krankenhäuser am Limit - Wie Corona die Versorgung in den rheinland-pfälzischen Kliniken gefährdet

- "Zur Sache" hilft: Post-Covid - Eine OP-Schwester aus Idar-Oberstein wartet seit zwei Jahren auf einen Reha-Platz

- Biontech in Ruanda - Segen für Afrika oder fragwürdiges Engagement?

- Sicherheitsrisiko Stromausfall - Wie sich Trier auf einen Blackout vorbereitet

- Das Trauma überwinden - Wie Menschen nach der Flug-Katastrophe von Ramstein weiterleben lernen

- Vor dem zweiten Winter nach der Flut - Wie sich die Menschen im Ahrtal um die Wärme in ihren Häusern sorgen

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

