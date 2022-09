SWR - Südwestrundfunk

ARD-Themenwoche 2022 mit Mark Forster, Lisa & Lena und Idil Baydar

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Pat:innen für ARD-Themenwoche stehen fest / "WIR GESUCHT - Was hält uns zusammen?" vom 6. bis zum 12. November 2022 unter Federführung von SWR und hr

Der Musiker Mark Forster, die Social-Media-Stars Lisa & Lena und die Comedienne Idil Baydar unterstützen die ARD-Themenwoche 2022 als Pat:innen. Die ARD-Themenwoche "WIR GESUCHT! Was hält uns zusammen?" findet vom 6. bis 12. November 2022 unter Federführung von SWR und hr statt.Sie sucht nach den Hintergründen von Spannungen und Spaltungen in der Gesellschaft und fragt, wie wir beides überwinden können. Das crossmediale Public-Value-Angebot der ARD lässt die gesellschaftlichen Gruppen selbst zu Wort und ins Gespräch kommen. Im Programm werden auch die Pat:innen zu sehen und zu hören sein.

Mark Forster

Der in Kaiserslautern geborene Mark Forster gehört zu den bekanntesten deutschen Sängern und Songwritern. Nach seiner Debüt-Single "Auf Dem Weg" aus dem Jahr 2012 schaffte er mit "Au Revoir" seinen Durchbruch. Inzwischen hat der Pfälzer fünf Studioalben veröffentlicht und ist unter anderem mit einem Bambi und einem Echo ausgezeichnet. Zum 50. Geburtstag der von der ARD produzierten "Sendung mit der Maus" schrieb und sang er den Geburtstagssong "Ich Frag Die Maus". Außerdem ist er seit 2013 Botschafter der Kinderhilfsaktion "Herzenssache". Pate sei er geworden, weil er "WIR GESUCHT - Was hält uns zusammen?" genau das richtige Thema zum jetzigen Zeitpunkt findet, so Forster: "Die Zeiten sind schwierig und werden vielleicht noch schwieriger, und es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam auf einen grünen Zweig kommen."

Lisa & Lena

Die Zwillinge Lisa und Lena gehören zu den großen deutschen Social-Media-Stars. Seit Lisa und Lena mit 13 Jahren ihren ersten Clip auf der Plattform Musical.ly veröffentlichten, fanden ihre Tanz- und Lipsync-Videos unzählige Fans. Heute folgen ihrem Instagram-Account 18,1 Millionen Menschen, auf der Videoplattform Tiktok haben sie über 13,7 Millionen Follower:innen. Inzwischen stehen die Zwillinge auch gemeinsam vor der Kamera: Sie moderieren das SWR Geschichtsformat "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" und speziell für die Themenwoche "TickTack - Tu was!". Zudem wirken sie bei der Quiz-Sendung "Die beste Klasse Deutschlands" mit und sind im Rahmen der SWR-Show "Verstehen Sie Spaß?" bereits mehrfach als Lockvögel aufgetreten.

Idil Baydar

Die Schauspielerin und Comedienne Idil Nuna Baydar startete ihre Karriere 2011 auf der

Videoplattform Youtube. Ihre Kunstfiguren Jilet Ayse und Gerda Grischke greifen gesellschaftliche Themen auf. Die Künstlerin ist auch in diversen Comedy- und Kabarett-Sendungen im deutschen Fernsehen zu sehen, u. a. in "Nightwash", "StandUpMigranten" oder "LadiesNight". 2016 gewann sie den "Goldenen Besen". Außerdem wurde sie 2015 für das Projekt "Cabuwazi" mit dem Sonderpreis für Integration und Toleranz der Initiative Hauptstadt Berlin e.V. ausgezeichnet.

Die ARD-Themenwoche 2022: "WIR GESUCHT - Was hält uns zusammen?"

"Wir"- das sagt sich so leicht. Aber gibt es das große "Wir" überhaupt noch - oder driftet die Gesellschaft auseinander in Alt und Jung, Arm und Reich, Trans und Cis, mit und ohne Einwanderungsgeschichte? Leben viele nur noch in ihrer eigenen Blase? Wo gibt es Räume für Dialog? Warum übersehen wir, was uns eint? Die ARD-Themenwoche spricht Konflikte offen an. An unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Facetten sucht die ARD nach den Hintergründen des Auseinanderdriftens, aber auch nach mutigen Beispielen, wo Spaltung überwunden wird.

Weitere Informationen unter http://swr.li/ard-themenwoche-pat:innen

Fotos unter ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

#WirGesucht #ARDThemenwoche #Zusammenhalten

Pressekontakt SWR:

Inken Ebenau, Tel. 06131 929 32254, inken-duerten.ebenau@swr.de

Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.de

Pressekontakt HR:

Christian Bender, Tel. 069 155 2290, christian.bender@hr.de

Pressekontakt / Interviewanfragen über Agentur planpunkt:

team.ard-themenwoche@planpunkt.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell