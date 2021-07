Linde Material Handling GmbH

Endlich geht es wieder los: 16. StaplerCup steigt im Oktober

Aschaffenburg (ots)

- Neues Konzept, neues Datum, neue Location: Nach einem Jahr coronabedingter Pause steigen die Heldinnen und Helden der Logistik-Branche wieder in ihre Stapler und lassen die Motoren an. - Am Samstag, 30. Oktober 2021, findet der 16. StaplerCup in Aschaffenburg statt. - Die Deutschen Meisterschaften im Staplerfahren werden in drei Disziplinen in der f.a.n. frankenstolz arena ausgetragen. - Highlights: ein komplett neuartiger, fesselnder Parcours und die neueste Generation der Linde Elektrostapler. - Wer am großen Finale teilnehmen will, qualifiziert sich noch bis September über eine der bundesweiten Regionalmeisterschaften in seiner Nähe.

Es ist das unbestrittene Highlight des Jahres für die Staplerfahrerinnen und Staplerfahrer - aber auch für alle Fans sportlicher und taktischer Höchstleistungen, neuer Fahrzeuge, modernster Technik und ausgeklügelter Geschicklichkeits-Parcours: Der diesjährige StaplerCup wird mit besonderer Spannung erwartet. Weil er im vorigen Jahr wie alle Live-Veranstaltungen ausfallen musste. Und weil viele neue Höhepunkte und ein komplett neues Konzept auf die Teilnehmenden warten. "Wir freuen uns sehr auf den Startschuss", sagt Torsten Rochelmeyer, Turnierdirektor des StaplerCup. Im Corona-Jahr 2020 war sein Team emsig, drehte das bisherige Programm auf links, feilte an neuen Attraktionen und arbeitete ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept aus. "Der Schutz sämtlicher Beteiligter am StaplerCup hat für uns oberste Priorität", hebt Rochelmeyer hervor.

Vom Schlossplatz in die Arena

Anders als bisher findet der StaplerCup 2021 erst Ende Oktober statt. Dabei treten die Finalistinnen und Finalisten gegeneinander an, die sich zwischen Juli und September bereits in ihrer jeweiligen Regionalmeisterschaft mit Bravour gegen die Konkurrenz durchgesetzt haben. Traditionell beweisen sich im StaplerCup die Besten der Besten in einer der folgenden drei Disziplinen: Deutsche Meisterschaft im Staplerfahren, Single Damen; Deutsche Meisterschaft im Staplerfahren, Single Herren; Firmen-Team-Meisterschaft. 2019 verfolgten rund 15.000 Gäste die packenden Wettbewerbe. In diesem Jahr zieht das Event vom Schlossplatz im Zentrum Aschaffenburgs in die f.a.n. frankenstolz arena. Rochelmeyer: "Unser übliches großes Rahmenprogramm mit dem Ausstellerbereich der ChampionsExpo, abwechslungsreichen Cateringangeboten und kostenlosem Abschlusskonzert ist diesmal leider nicht vertretbar. Wir bitten hierfür um Verständnis. Dafür freuen wir uns auf einen komplett neuen, fesselnden Parcours."

Neu: Staplerfahrer im Duell

Der hat es in sich. Und rückt einmal mehr die Heldinnen und Helden des Staplersports sowie deren Können ins Rampenlicht. Schließlich ist der StaplerCup dazu da, die enorme Bedeutung der Staplerfahrerinnen und -fahrer für die Logistik-Branche zu feiern. "Diese Menschen bringen in ihrem Job jeden Tag Höchstleistungen. Das machen wir mit unserem neuen, hoch anspruchsvollen Parcours sichtbar. Auf zwei parallelen Bahnen treten je zwei Fahrerinnen oder Fahrer gegeneinander an und duellieren sich in Präzision, Geschick, Performance, Konzentration und Schnelligkeit. Die Spannung ist sprichwörtlich mit den Händen zu greifen." Elemente packen, bewegen, platzieren, stapeln, kommissionieren: Die Zuschauer fiebern in Echtzeit mit - fast so, als würden sie selbst in der Staplerkabine sitzen.

Interessierte: Jetzt anmelden!

Nur die besten Fahrerinnen und Fahrer Deutschlands stehen am Ende des StaplerCup 2021 auf dem Siegertreppchen. Das 2005 ins Leben gerufene Event hat sich als eine der global bedeutendsten Sportveranstaltungen im B2B-Bereich etabliert. Jede oder jeder, die oder der im Besitz eines gültigen Führerscheins für Flurförderzeuge ist und die eigenen Fähigkeiten im Staplerfahren unter Beweis stellen möchte, kann sich ab sofort auf www.staplercup-anmeldung.com zu der jeweiligen Regionalmeisterschaft anmelden.

Mehr Informationen rund um den StaplerCup unter: www.staplercup.com

Siegerehrung der Deutschen Meister.jpg: 15. StaplerCup 2019: Siegerehrung der Deutschen Meister im Staplerfahren Erwin Brummer und Melanie Holl

Zwei Fahrer im direkten Duell.jpg: Zwei Fahrer im direkten Duell in der StaplerCup Arena

StaplerCup Finale.jpg: StaplerCup Finale: Wer bringt seinen Turm am schnellsten ins Ziel?

Erwin Brummer, Deutscher Meister.jpg: Erwin Brummer, Deutscher Meister im Staplerfahren 2019

Über den StaplerCup

Der StaplerCup wurde 2005 erstmalig als rein deutsche Meisterschaft ausgetragen - knapp 25.000 Anmeldungen sind seither bei dem Wettbewerb eingegangen, bei dem es um Präzision, Schnelligkeit und Sicherheit geht. 2007 wurde die Veranstaltung um den internationalen Team-Wettbewerb "International Championship" erweitert; seit 2008 wird auch eine Firmen-Team-Meisterschaft ausgetragen. Der erste Weltmeistertitel ging 2014 an den Deutschen Stefan Theissen. Seit 2015 kämpfen auch jeweils zwölf Staplerfahrerinnen in einem separaten Finale um die Auszeichnung als beste Frau am Steuer eines Gabelstaplers. Wichtigstes inhaltliches Anliegen des Veranstalters Linde Material Handling und seiner Netzwerkpartner, welche die Regionalmeisterschaften austragen, ist die Verbesserung der Sicherheit in Lagern und Logistikbetrieben: Die Fähigkeiten der Fahrerinnen und Fahrer und ihre Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz sollen geschult werden, um Unfälle zu vermeiden. Zudem soll das öffentliche Augenmerk auf die täglichen Herausforderungen der Protagonisten in ihrem Arbeitsalltag gelenkt werden. 2019 fand das Jubiläum zum 15-jährigen Bestehen des StaplerCup statt. Nach einem Jahr coronabedingter Pause meldet sich der StaplerCup 2021 mit gänzlich überarbeitetem Konzept zurück.

Der StaplerCup erregt auch jenseits der Logistik-Branche Aufsehen: Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen der Kommunikations- und Wirtschafts-Branche. Dazu gehören der PR-Award in Gold, der Internationale Deutsche PR- Preis sowie der internationale Titel "Bester europäischer Sportevent" vom EuBEA. Darüber hinaus wurde der StaplerCup bei den renommierten amerikanischen GALAXY Awards mit Gold und der höchsten Auszeichnung "Best of Show" gekürt.

