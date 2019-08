Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) mit starkem ersten Halbjahr

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Halbjahresergebnis Innsbruck - Die BTV verzeichnet im ersten Halbjahr 2019 eine positive Geschäftsentwicklung. In allen wesentlichen Kennzahlen wurden Zuwächse verzeichnet, der Periodenüberschuss vor Steuern stieg auf 95,2 Mio. Euro. "Sensationelle Kundinnen und Kunden im Privat- und Firmenkundenbereich sowie engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen den Grundstein für den Erfolg der BTV", erklärt Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher das Halbjahresergebnis. Ein Beleg dafür sind die erneuten Zuwächse sowohl bei den betreuten Kundengeldern (+478 Mio. EUR) als auch bei den Finanzierungen an Kunden (+513 Mio. EUR). In Summe führt dies zu einem neuerlich gestiegenen Periodenüberschuss vor Steuern in Höhe von 95,2 Mio. Euro. Das Eigenkapital wurde um +211 Mio. EUR auf 1.722 Mio. EUR gesteigert. Die Bilanzsumme erhöhte sich als Ergebnis dieser Entwicklungen im Vergleich zum 30.06.2018 um insgesamt +836 Mio. EUR auf 11.860 Mio. EUR. Bilanz Ist Ist Veränderung BTV KONZERN (IFRS) in Mio. Euro 30.06.2019 30.06.2018 Eigenkapital 1.722 Mio. EUR 1.511 Mio. EUR +211 Mio. EUR Finanzierungen an Kunden 8.022 Mio. EUR 7.509 Mio. EUR +513 Mio. EUR Betreute Kundengelder 14.669 Mio. EUR 14.191 Mio. EUR +478 Mio. EUR GuV 1. Halbjahr 2019 1. Halbjahr 2018 Veränderung BTV KONZERN (IFRS) in Mio. Euro Periodenüberschuss vor Steuern 95,2 Mio. EUR 80,9 Mio. EUR +14,3 Mio. EUR Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Stadtforum 1, 6020 Innsbruck MMag. Marion Plattner T +43 505 333 – 1409 E marion.plattner@btv.at www.btv.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Stadtforum 1 A-6020 Innsbruck Telefon: +43(0)5 05 333 FAX: +43(0)5 05 333- 1408 Email: info@btv.at WWW: www.btv.at ISIN: AT0000625504 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

