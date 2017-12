Tutzing (ots) - Über 500 Künstler haben sich für den "PHÖNIX - Der Kunstpreis für Nachwuchskünstler" beworben. Er ist mit einem Preisgeld von 20.000 Euro die am höchsten dotierte Auszeichnung für den Kunstnachwuchs. Die Initiatoren, die eurobuch GmbH und die Evangelische Akademie Tutzing, erhielten mehr Bewerbungen als je zuvor. Aus den Bewerbungen wurden jetzt die zehn Finalisten ausgewählt.

Im elften Jahr des "PHÖNIX - der Kunstpreis für Nachwuchskünstler" ist die etablierte Auszeichnung in der Kunstszene begehrt wie nie. Über 500 Bewerbungen sichtete die Jury in den vergangenen Wochen. Nicht nur aus Deutschland bewarben sich aufstrebende und talentierte Künstler: Auch aus Australien, den USA und vielen anderen Ländern gingen Bewerbungen ein. In der Kunstszene ist der PHÖNIX Garant für künstlerische Karrieren und langfristige Förderung durch die Initiatoren, damit der Start in die internationale Szene und Galerien gelingt.

Jetzt stehen die zehn Finalisten fest, aus denen im Februar 2018 der Preisträger gekürt wird. Es sind: Carine Doerflinger (Karlsruhe), Henrik Eiben (Hamburg), Hirofumi Fujiwara (Karlsruhe), Olga Golos (München), Katharina Mörth (Wien, Österreich), Martin Müller (Dresden), Katharina Reschke (Frankfurt), Slava Seidel (Wetzlar), Moritz Urban (Offenbach), Martin Veigl (Haag, Österreich).

Für die Mitglieder des Kuratoriums wird die Auswahl nicht einfach. Ursula von Rheinbaben (Künstlerin, Meisterschülerin bei Prof. Antonio Lopez García, Akademie der Schönen Künste Madrid), Daniel J. Schreiber (Kunsthistoriker und Direktor des Buchheim-Museums der Phantasie) und Judith Stumptner (stv. Direktorin der Evangelischen Akademie und Studienleiterin für Kunst, Kultur und Bildung), werden den Preisträger 2018 küren. Der Preis wird am 19. April 2018 im Zuge einer feierlichen Verleihung in der Evangelischen Akademie Tutzing übergeben.

(Dieser Text wird zeit- und inhaltsgleich von der Evangelischen Akademie Tutzing veröffentlicht. Bitte akkreditieren Sie sich rechtzeitig für die Preisverleihung am 19. April 2018.)

