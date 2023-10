Bundesinnung der Hörakustiker KdöR

Mitgliederversammlung der Bundesinnung der Hörakustiker in Nürnberg: Hörakustiker begegnen Herausforderungen

Am 19.10.2023 trafen sich in Nürnberg rund 500 Hörakustiker aus dem gesamten Bundesgebiet zur jährlichen Mitgliederversammlung der Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha), um über die vergangenen und anstehenden Herausforderungen in ihrem systemrelevanten Gesundheitshandwerk zu sprechen.

Gastredner waren Dr. Veronika Wolter, Chefärztin Helios Hörklinik München, und Andreas Brandhorst, Referatsleiter für den Hilfsmittelbereich im Bundesministerium für Gesundheit.

Brandhorst hinterfragte den vom Bundesrechnungshof geforderten Genehmigungsvorbehalt für Hilfsmittel. Auch die Ausgestaltung des Präqualifizierungsverfahrens sollte nach Ansicht Brandhorsts evaluiert werden. Derzeit arbeite das Bundesministerium für Gesundheit an Regelungsvorschlägen, die zu Änderungen im Hilfsmittelrecht führen können. "Selbstverständlich wird es dabei auch um Fragen der Finanzierung gehen", so Brandhorst.

Dr. Veronika Wolter, Chefärztin Helios Hörklinik München, fesselte die biha-Mitglieder mit einer sehr emotionalen Rede. Die gebürtige Marburgerin erkrankte im Alter von neun Jahren an einer Hirnhautentzündung, die zunächst zu einer mittel-, später dann hochgradigen und an Taubheit grenzenden Hörschädigung führte. Durch ein Cochlea-Implantat hat die Mutter von zwei Kindern ihr Hörvermögen zurückerlangt. Heute zählt Wolter zu den renommiertesten Experten für künstliche Hörprothesen. Sie ist nicht nur Deutschlands erste gehörlose Chefärztin, sondern auch weltweit die bislang einzige gehörlose HNO-Chefärztin.

Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk

In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit über 7.200 Hörakustiker-Betrieben und ca. 18.000 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit modernsten Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.

Die Versorgungsqualität im Bereich von Hörsystemen ist in Deutschland sehr gut, das bestätigt die größte jemals von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) durchgeführte Versichertenbefragung zur Hörsystemversorgung in Deutschland. Rund 90 Prozent der Versicherten waren "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit der individuellen Versorgungssituation. Und das unabhängig davon, ob der Versicherte eine mehrkostenfreie Versorgung gewählt oder eine private Zuzahlung geleistet hat.

Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für die begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen der Hörsystemfunktionen u.v.m. zuständig.

