Akademie für Hörakustik bildet Führungskräfte aus

Karriere-Booster: Meisterbrief im Hörakustiker-Handwerk

Einen Betrieb leiten, ein Unternehmen gründen, Fachkräfte ausbilden - der Meisterbrief im Hörakustiker-Handwerk ermöglicht all dies. Wer die Qualifikation Meister im Handwerk erreicht hat, darf zudem den offiziellen Titel "Bachelor Professional" führen. Außerdem können Hörakustikmeister eine Lehrtätigkeit am Campus Hörakustik übernehmen oder eine akademische Laufbahn einschlagen.

Die Akademie für Hörakustik (afh) am Campus Hörakustik in Lübeck bietet Meisterkurse in Teil- und Vollzeit für angehende Führungskräfte, die auf die Meisterprüfung vorbereiten. Als bundesweit zentrale und weltweit größte Ausbildungseinrichtung des Hörakustiker-Handwerks verfügt der Campus Hörakustik über eine hochmoderne Ausstattung, die beispielsweise auch das Training mit digitaler, smarter Simulationstechnik ermöglicht.

Rund 500 Hörakustikerinnen und Hörakustiker in Deutschland erlangen jährlich den Meisterbrief. "Als hochqualifizierte Führungskräfte tragen Hörakustikmeister und -meisterinnen maßgeblich dazu bei, die Hörsystemversorgung in Deutschland wohnortnah zu ermöglichen", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Das Hörakustiker-Handwerk ist ein Gesundheitshandwerk, in dem die Meisterpräsenz gilt. Das bedeutet, die Gründung und Führung eines Hörakustiker-Betriebes erfordern den Meisterbrief. Er ist auch die Voraussetzung, um als Ausbilder Hörakustik-Fachkräfte zu qualifizieren. "Ich ermutige alle jungen Gesellinnen und Gesellen, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen und den Meisterbrief zu machen. Es bereitet Freude, Verantwortung zu übernehmen und selbst Nachwuchskräfte auszubilden", berichtet Schmidt als Hörakustikmeister aus eigener Erfahrung.

Wer sich für eine Fortbildung zum Meister oder zur Meisterin entscheidet, kann eine Förderung durch das sogenannte Aufstiegs-BAföG beantragen. Darüber hinaus gewähren einige Bundesländer eine Meisterprämie für erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen.

Mehr Informationen zur Meisterfortbildung gibt es auf der Website der Akademie für Hörakustik:

https://www.afh-luebeck.de/meistervorbereitung/

Mehr Informationen zum Aufstiegs-BAföG gibt es auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:

https://ots.de/vQyuMi

