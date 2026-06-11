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Sternstunden in den Tiroler Bergen: Die neue „Almen-Sternwanderung“

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Region Hall-Wattens (ots)

Die neue „Almen-Sternwanderung“ verbindet die Almen des Karwendels und der Tuxer Alpen zu einem Gesamterlebnis für Naturliebhaber und Kulinarik-Fans.

Vielfalt auf kompaktem Raum: Das ist das Markenzeichen der Region Hall-Wattens. Mit der neuen Almen-Sternwanderung wird dieser Kontrast zwischen den schroffen Kalkgipfeln des Karwendels und den sanften Berggipfeln der Tuxer Alpen nun auf besondere Weise erlebbar. Gestartet werden die Wanderungen von einem zentralen Ausgangspunkt in der Region Hall-Wattens aus, was für maximalen Komfort sorgt.

„Unsere Almen sind weit mehr als nur Verpflegungsstationen; sie sind das Herzstück unserer alpinen Kulturlandschaft“, erklärt Martin Friede, Geschäftsführer von Hall-Wattens Tourismus. „Mit der Almen-Sternwanderung schaffen wir einen roten Faden, der sportliche Aktivität, landschaftliche Gegensätze und ehrliche Tiroler Gastfreundschaft miteinander verknüpft.“ Gut zu wissen: Fast alle Ausgangspunkte sind hervorragend mit dem öffentlichen Verkehr oder der Bergbahn erreichbar.

Die sechs Almwanderungen im Überblick

Die Route führt in zwei völlig unterschiedliche Gebirgszüge und bietet für jede Wandervorliebe die passende Etappe: In den Tuxer Alpen wandert man auf die Tulfeinalm, die Largozalm und die Steinkasernalm, im Karwendel entdeckt man die Thaurer Alm samt der imposanten „Kaisersäule“, die Walderalm und St. Magdalena im Halltal.

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