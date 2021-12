TVB Region Hall-Wattens

Winterzauber und Genuss-Skifahren in der Ferienregion Hall-Wattens

Hall in Tirol (ots)

Kutschenfahrten bei romantischem Schneeflockentanz, unvergessliche Erlebnisse in den Weiten des Naturparks Karwendel und vor allem Wintersportvergnügen am gemütlichen Skiberg Glungezer in der Region Hall-Wattens: All diese Urlaubsträume werden in der Ferienregion im Herzen Tirols Wirklichkeit.

Highlights im Winter 2021/22 sind eine neue Rodelbahn und ein Winterwanderweg – beide bequem per Gondel erreichbar und mit traumhaften Panoramablicken.

Winterweiß am Glungezer

Der Tulfer Hausberg hat sich längst zu einem Lieblingsberg der Tiroler entwickelt. Und das ist kein Wunder, schließlich zählt er zu den schönsten Aussichtsbergen des Landes - mit atemberaubenden Ausblicken auf das gegenüberliegende Karwendelmassiv und weit ins Inntal hinein. Das angenehm übersichtliche Skigebiet am Glungezer ist besonders bei Genussskifahrern, Skitourengehern und Familien mit Kindern beliebt.

Auch Winterwandern ist ein besonderes Erlebnis am Glungezer: Es gibt zwei bestens präparierte Höhen-Winterwanderwege. Einer davon ist die neu angelegte Halsmarter-Panoramarunde mit Rekordaussicht: Während der Wanderung hat man einen unvergleichlichen Blick auf über 400 schneebedeckte Alpengipfel! Dieselbe wunderbare Fernsicht hat man von der neuen Rodelbahn am Glungezer. Auf über 3,5 Kilometern geht es von der Bergstation Tulfein flott bergab bis zur Mittelstation.

Zauberhafte Erlebnisse im Schnee

Es ist ein stilles und zauberhaftes Vergnügen, sich in einer Pferdekutsche durch die Winterlandschaft fahren zu lassen. Mit der Decke auf dem Schoß und der Mütze auf dem Kopf, ist eine Kutschenfahrt Entschleunigung pur. Etwas aktiver gestalten sich Runden auf den Langlaufloipen; hier spürt man den unverfälschten Bergwinter, der sich in der Region Hall-Wattens oft von seiner stillen Seite zeigt: Mit viel Raum für jeden, der ihn zu genießen vermag.

Ideal für einen Abstecher in die Tiroler Berge: Das „Glungezer-Skipackage“ inkl. 4 Übernachtungen und 4 Tages-Skipass schon ab € 220.- buchbar unter www.hall-wattens.at/winterurlaub

