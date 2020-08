TVB Region Hall-Wattens

Abtauchen und aufleben: Urlaub am Wasser in Tirol

Hall in Tirol (ots)

In der Ferienregion Hall-Wattens liegt die nächste Möglichkeit zum Abkühlen stets nah

Berggipfel, die sich in kühlen Wassern spiegeln. Rauschende Wasserfälle und gurgelnde Quellen - das Element Wasser ist im Bergsommer in der Region Hall-Wattens immer gegenwärtig.

Gelegenheiten zum Erfrischen und Abtauchen gibt es genügend: Entspannt-lässiges Badevergnügen findet man am Lanser See; für eine spritzig-spaßige Familienauszeit am Wasser steuert man am besten den Weißlahnsee an. Viele weitere Seen und Schwimmbäder sind in wenigen Minuten zu erreichen.

Abkühlung in luftiger Höh'

Für Mutige und Abenteurer geht es zuerst bergauf und dann kopfüber in die Fluten: Welch ein unvergleichliches Gefühl, sich auf über 2000 Metern Seehöhe in die tiefblauen Weiten eines kühlen Bergsees zu stürzen! Gesellschaft leisten einem dabei meist nur Murmeltier & Co. Und falls man die Badehose einmal nicht mit dabei hat: Kein Problem! Die Murmeltiere sehen garantiert nicht hin. Versprochen.

Jetzt pure Sommerfrische buchen: https://www.hall-wattens.at/sommerpauschalen

Attraktive Urlaubspackages in Tirol Jetzt Sommerfrische buchen

