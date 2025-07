DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

DLRG und PLAYMOBIL gemeinsam für mehr Wassersicherheit bei Kindern

Bad Nenndorf/Zirndorf (ots)

Spielerische Aufklärung in Kitas und Schulen - Kooperation stärkt Präventionsarbeit der DLRG

Sommer, Sonne, Ferienzeit! Kinder lieben es an heißen Sommertagen ins kühle Nass zu springen und nach Herzenslust zu schwimmen und zu planschen. Stundenlang können sie am oder im Wasser verbringen und unbeschwert den Sommer genießen.

Doch leider sieht die Realität oftmals anders aus, denn Kinder in Deutschland lernen immer weniger schwimmen. Mehr als jedes zweite Kind kann nach der Grundschule immer noch nicht sicher schwimmen. 2024 sind mindestens 411 Menschen in Deutschland ertrunken. Aus diesem Grund setzt sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) seit vielen Jahren für die Sicherheit von Kindern ein. Bereits seit über 20 Jahren engagiert sich die DLRG mit einem bundesweiten Präventionsprogramm dafür, Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sowie deren Eltern frühzeitig über sicheres Verhalten am und im Wasser aufzuklären. Im kommenden Kindergarten- und Schuljahr sind bundesweit rund 2.000 Veranstaltungen geplant, um Kinder direkt vor Ort zu erreichen.

Dieses bestehende Programm wird nun erstmals durch eine Partnerschaft mit der Spielwarenmarke PLAYMOBIL unterstützt. Ziel der Kooperation ist es, wichtige Sicherheitsbotschaften kindgerecht und spielerisch noch breiter zu vermitteln.

PLAYMOBIL unterstützt dabei die Ausbildung sowie die aktive Arbeit der freiwilligen Rettungsschwimmer*innen innerhalb des Präventionsprogramms. Damit schon die Kleinen lernen, wie sie sich am Wasser richtig verhalten, werden die wichtigsten Baderegeln spielerisch erklärt. Sie erhalten Information über Gefahrenquellen und über die Aufgaben und Ziele der DLRG. Darüber hinaus soll die Motivation zum Schwimmen lernen gefördert werden. Die Kinder erleben die Baderegeln mit allen Sinnen: Ein Puppentheater, eine spannende Mitmachgeschichte und unterschiedliche Lernspiele sorgen für jede Menge Spaß und Bewegung. Neue Lehr- und Lernmaterialien im PLAYMOBIL-Design sorgen dafür, dass sich die Kinder auch nach dem Aktionstag noch an die gelernten Inhalte erinnern.

"Frühzeitige Aufklärung kann Leben retten. Kinder müssen wissen, wo Gefahren lauern, ohne Angst zu bekommen. Mit starken Partnern wie PLAYMOBIL gelingt es uns, diese Botschaften noch weiter zu verbreiten und nachhaltig im Bewusstsein von Kindern und Eltern zu verankern", erklärt die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt.

Auch PLAYMOBIL sieht in der Kooperation eine wertvolle Aufgabe: "Wir möchten Kinder nicht nur unterhalten, sondern ihnen helfen, wichtige Kompetenzen für ihren Alltag zu entwickeln. Die Unterstützung des bestehenden DLRG-Programms passt perfekt zu unserem Anspruch,

spielerisches Lernen mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.

Über das pädagogische Programm hinaus unterstützt PLAYMOBIL die Projekte der DLRG mit dem Verkauf der neuen Themenwelt "Vacation on the Beach", bei der sich alles rund um das Thema Familienurlaub am Strand dreht. Beim Verkauf der Produkte werden 2 % des UVP Preises an die Projekte der DLRG abgegeben.

Weitere Informationen zur neuen Kooperation finden Sie unter dlrg.de/baderegeltraining

Über die DLRG:

Die DLRG als private Wasserrettungsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Hierfür klären ihre ehrenamtlich Aktiven über Wassergefahren auf, bringen Menschen das Schwimmen bei und bilden sie im Rettungsschwimmen aus. Zudem wachen fast 55.000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer jährlich 2,6 Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Sie engagieren sich darüber hinaus in der örtlichen Gefahrenabwehr und bilden Einheiten der rund 80 DLRG Wasserrettungszüge für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Die DLRG zählt derzeit knapp 630.000 Mitglieder. Mehr als 1,3 Millionen Förderinnen und Förderer unterstützen die lebensrettende Arbeit mit Spenden. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mehr Informationen unter dlrg.de

Über Playmobil

Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

