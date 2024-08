DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Einladung zur Pressekonferenz der DLRG: Todesfälle durch Ertrinken im Sommer 2024 (Zwischenbilanz)

Bad Nenndorf (ots)

Nach wechselhaften Wochen beschert der Sommer den Urlaubern inzwischen vermehrt Sonnentage. Damit steigt die Gefahr von Badeunfällen. Diese sind Thema einer Zwischenbilanz zur Badesaison der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG): Wie verläuft die Badesaison bislang? Wie viele Menschen sind in diesem Jahr bereits in den Gewässern ums Leben gekommen? Wie steht es derzeit um die Wassersicherheit? Diese und weitere Fragen beantwortet die DLRG während einer Pressekonferenz, zu die der Verband Medienvertreterinnen und -vertreter einlädt. Der Termin findet statt am

Donnerstag, den 8. August 2024, um 11:00 Uhr,

beim DLRG Landesverband Nordrhein,

Niederkasseler Deich 293, 40547 Düsseldorf (Lörick)

Die Statements halten die Präsidentin des DLRG Bundesverbandes, Ute Vogt, und der Präsident des DLRG Landesverbandes Nordrhein, Stefan Albrecht.

Im Anschluss an die Vorstellung der Zwischenbilanz demonstrieren Einsatzkräfte der DLRG auf dem benachbarten Rhein die Rettung einer Person in einem strömenden Gewässer. Für Interviews mit den Beteiligten wird ausreichend Zeit bestehen.

Der erste Teil der Veranstaltung wird gestreamt und kann online live mitverfolgt werden. Der Livestream wird zu finden sein auf dlrg.de/ertrinken-2024. Darüber können auch Fragen an das Podium gestellt werden. Auf der genannten Website werden auch Informationen und Grafiken zur Zwischenbilanz der Todesfälle durch Ertrinken 2024 zur Verfügung gestellt.

Bitte melden Sie sich bis zum 7. August per Mail ( presse@dlrg.de) an.

Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell