Einladung zur Pressekonferenz "Todesfälle durch Ertrinken in Deutschland 2017"

Bad Nenndorf/Berlin (ots) - Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) informiert in einer Pressekonferenz in Berlin über die Todesfälle durch Ertrinken im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik Deutschland und über die Verteilung nach Bundesländern. Diese Auswertung und Analyse nimmt die DLRG vor, um aktuell über die Sicherheit in und an bundesdeutschen Gewässern zu berichten. Ebenso werden wir auf die Fälle derer eingehen, die nach einer erfolgten Rettung aus dem Wasser verstorben (trockenes Ertrinken) oder zu Menschen mit schwerer Behinderung geworden sind.

Das Hauptstatement hält der Präsident der DLRG Achim Haag

Die Pressekonferenz findet statt am Dienstag, dem 27. Februar 2018, um 11 Uhr, in der Geschäftsstelle des DLRG Landesverbandes Berlin Am Pichelsee 20-21, 13595 Berlin

Die Pressekonferenz wird via Facebook live übertragen unter: https://www.facebook.com/dlrg. Radio-und fernsehtaugliche O-Töne werden wir im Anschluss zur Verfügung stellen.

Unmittelbar nach der Pressekonferenz haben Sie bei der Live-Vorführung einer Lebensrettung oder - sofern es das Wetter zulässt - sogar Eisrettung aus dem Wasser die ideale Gelegenheit, eigene Bilder- und Videoaufnahmen zu machen.

