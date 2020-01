Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Richard Wagners Ring-Zyklus eröffnet Leipziger Opernjahr 2020

Vom 20. Juni bis 14. Juli 2022 werden bei den Opernfesttagen "Wagner22" alle 13 Wagner-Opern in chronologischer Reihenfolge gezeigt

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Vom 15. bis 19. Januar 2020 sowie vom 20. bis 25. Mai 2020 zeigt die Oper Leipzig den kompletten szenischen "Ring des Nibelungen" von Richard Wagner. Der Opernzyklus besteht aus vier Teilen: "Das Rheingold", "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung". Mit einer Aufführungsdauer von ca. 16 Sunden (ein Vorabend und drei Tage) und einer Orchesterbesetzung von über 100 Musikern ist es eines der umfangreichsten musikalischen Bühnenwerke überhaupt. Der 1813 in Leipzig geborene Richard Wagner hat an seinem Hauptwerk mit Unterbrechungen von 1848 bis 1874 gearbeitet.

Gemeinsam mit dem Gewandhausorchester zu Leipzig unter der Leitung von Intendant und Generalmusikdirektor Prof. Ulf Schirmer bringt die Oper Leipzig an vier Abenden die Tetralogie des berühmten Leipziger Komponisten auf die Bühne.

Im Mittelpunkt der Inszenierung von Rosamunde Gilmore stehen die von Liebe und Macht bestimmten Verstrickungen zwischen Menschen und Göttern. Alles dreht sich um den Besitz eines Ringes, der die Weltherrschaft verleiht. Iain Paterson begeisterte bereits 2017 in Bayreuth als WOTAN sowie in der Neuinszenierung des "Fliegenden Holländers" 2019 in Leipzig. Im Januar wird der Bariton u.a. die Partie des WOTAN in "Rheingold" und "Walküre" übernehmen. Ebenfalls Bayreuth-erfahren sind Robert Dean Smith, Allison Oakes, Daniela Köhler sowie Stefan Vinke.

Mit der Wiedereinführung des Ring-Zyklus 2016 begann das ehrgeizige Projekt der Oper Leipzig, bis 2022 alle dreizehn Wagner-Opern ins Repertoire aufzunehmen. Bis 2019 feierten bereits "Tristan & Isolde", "Der fliegende Holländer" und "Tannhäuser" Premiere. Vom 20. Juni bis 14. Juli 2022 werden in einem dreiwöchigen Bühnenspektakel alle Werke des großen Komponisten der Romantik in chronologischer Reihenfolge präsentiert. Ein weltweit einzigartiges Erlebnis für Wagnerianer!

Die 1693 gegründete Oper Leipzig ist nach Mailand und Hamburg die drittälteste Musikbühne Europas und zählt zu den Flaggschiffen der Leipziger Klassikszene. Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Albert Lortzing und Gustav Mahler schrieben in Leipzig Musikgeschichte. Jährlich stattfindende Festivals wie das Bachfest Leipzig (Juni), die Schumann-Woche (September) oder die Mendelssohn Festtage (November) sind feste Größen im städtischen Veranstaltungskalender.

Wer die Aufführungen des "Ring des Nibelungen" vom 20. bis 25. Mai 2020 besuchen möchte, kann bei der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH ein exklusives Reiseangebot buchen. Neben fünf Übernachtungen (inkl. Frühstück) im Seaside Park Hotel Leipzig enthält es eine Einrittskarte für den Besuch der Ring-Aufführung in der Oper Leipzig, die Teilnahme am Stadtrundgang "Auf der Notenspur zu den Wagner-Stätten", ein "Wagner-Menü" im Restaurant Weinstock und einen Tagesausflug zu den Richard-Wagner-Stätten-Graupa mit Führung durch das Lohengrin-Haus und das Richard-Wagner-Museum im Jagdschloss Graupa. Das Reisearrangement kann bis zum 20. Februar 2020 gebucht werden. Wer sich bereits die begehrten Tickets für die Veranstaltungsreihe "Wagner22" (20.6.-14.7.2022) sichern möchte, kann diese ebenfalls erwerben. Informationen und Buchung: www.leipzig.travel/reiseangebote

Weitere Informationen zum "Ring des Nibelungen" und "Wagner22" in Leipzig: www.oper-leipzig.de und www.leipzig.travel/wagner

Pressekontakt:

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH

Leiter Öffentlichkeitsarbeit/PR - Tourismus

Andreas Schmidt

Tel.: +49 (0)341 7104-310

E-Mail: presse@ltm-leipzig.de

Original-Content von: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell