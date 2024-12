Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis

17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf vergeben

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstages (DNT) wurden am Freitag in festlichem Rahmen die Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet. Prominente Laudatoren wie die Bundesminister Klara Geywitz und Prof. Karl Lauterbach würdigten herausragende Leistungen in den Kategorien Internationale Zusammenarbeit, Architektur, Sport sowie erstmals Gesundheit und Produkte gewürdigt. Ehren- und Sonderpreise erhielten Hape Kerkeling, Emeli Sandé, Malaika Mihambo, Matteo Thun sowie die UEFA EURO 2024. Damit ging der besucherstärkste Kongress seit 2008 zu Ende.

Erstmals wurde in diesem Jahr der DNP für Gesundheit gemeinsam mit der BARMER und der von Dr. Eckart von Hirschhausen gegründeten Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen (GEGM) in drei Kategorien verliehen. Ausgezeichnet in der Kategorie "Versorgung gestalten" wurde die Pilotstudie zur ökologischen Nachhaltigkeit in der Antibiotikaversorgung der AOK Baden-Württemberg. In der Kategorie "Gesundheit stärken" gewann die krisenchat gGmbH den Preis für ein psychosoziales Online-Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche in akuten Krisen. Die Initiative "klimafreundlich pflegen - überall!" des AWO Bundesverbands e.V. überzeugte die Jury in der Kategorie "Umwelt schützen" mit einem Konzept, das Klimaschutz in Pflegeeinrichtungen integriert und so den Wandel in der Sozialwirtschaft vorantreibt. Die Auszeichnungen wurden von Prof. Dr. Christoph Straub, dem Vorstandsvorsitzenden der BARMER, sowie der Moderatorin und Autorin Nina Ruge übergeben. Per Video meldete sich Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach.

Ebenfalls Premiere feierte der DNP für Produkte. Die Auszeichnung würdigt 50 besonders nachhaltige Lösungen, das können auch Dienstleistungen und Systeme sein, in den Kategorien Klima, Natur, Ressourcen, Gesellschaft und Wertschöpfungskette. Die Preise wurden unter anderem von Prof. Michael Braungart, Geschäftsführer Braungart EPEA, und Matthias Bauer, dem CEO der Vogel Communications Group, überreicht. Alle Sieger finden sich unter nachhaltigkeitspreis.de/produkte/

Mit dem diesjährigen DNP für internationale Zusammenarbeit wurde die Partnerschaft zwischen HAMBURG WASSER und der Jordan Water Company "Miyahuna" ausgezeichnet. Als "Water Operators Partnership" steht das Projekt für die konsequente grenzübergreifende Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in Ländern, die stark vom Klimawandel betroffen sind. Überreicht wurde der in Zusammenarbeit mit dem Industrieunternehmen WILO ausgelobte Preis durch Dr. Gerd Müller, Generalsekretär der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO).

Den DNP Architektur, für besonders nachhaltige Bauprojekte, erhielt das Collegium Academicum Heidelberg für das beispielhafte Zusammenspiel aus klimagerechtem Bauen, einem sozial gerechten Konzept und zukunftsfähiger, flexibler Architektur. Bundesbauministerin Klara Geywitz überreichte den Preis an das von DGJ Architektur realisierte Projekt. Der DNP Architektur wird gemeinsam mit der DGNB und mit Unterstützung durch Caparol, dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, der Bundesarchitektenkammer und der Bundesstiftung Baukultur vergeben.

Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Bundesministerium des Innern und für Heimat wurde der DNP Sport in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. In der Kategorie "Sportveranstaltungen" gewannen die Kampagne "A Race We Must Win - Climate Action Now!" des Offshore Sailing Team Malizia und Boris Herrmann den Preis. Geehrt wurden sie für die Verbindung von Segelsport, Bildung und Forschung, mit dem Ziel auf Klima- und Ozeanschutz aufmerksam zu machen. In der Kategorie "Sportverbände und -vereine im Amateursegment" wurde der Kölner Fußballverein Spoho 98 e.V. für die konsequente Berücksichtigung der Nachhaltigkeit von fairer Beschaffung bis zur Zertifizierung als nachhaltiger Amateurverein ausgezeichnet. In der Kategorie "Sportverbände und -vereine im Profisegment" erhielt der SV Werder Bremen den Preis für die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion. Der Bekleidungshersteller Löffler GmbH wurde in der Kategorie "Sportprodukte" ausgezeichnet. Das Unternehmen sorgt für umfassende Transparenz der Lieferketten und eine verantwortungsvolle und faire Textilproduktion. Die Preise wurden u.a. Mahmut Özdemir, dem Parlamentarischen Staatssekretär des BMI übergeben.

Ehren- und Sonderpreise für herausragende Persönlichkeiten und Organisationen.

Wie bereits am Vortag vergab der DNP Ehren- und Sonderpreise an prominente Persönlichkeiten und Organisationen, die sich entschlossen für ökologische und soziale Projekte und Ziele einsetzen. Zu den Ehrenpreisträgern zählen der Entertainer Hape Kerkeling, die Leichtathletin Malaika Mihambo und die britische Musikerin und Aktivistin Emeli Sandé. Der italienische Architekt Matteo Thun wurde für seine wegweisenden Beiträge zur nachhaltigen Architektur ebenfalls mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Das Turnier EURO 2024 der UEFA erhielt den Sonderpreis des DNP.

Ein Fest der Nachhaltigkeit.

Auch am zweiten Abend des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstages kamen im Düsseldorfer MARITIM Hotel rund 1.200 Gäste und zahlreiche Medienvertreter:innen zusammen. Eckart von Hirschhausen, ZDF-Sportmoderator Norbert König und der Initiator des DNP Stefan Schulze-Hausmann führten durch das Programm. Das vegetarische Dinner von Sternekoch Nelson Müller sowie Kurzkonzerte von Emeli Sandé und dem Singer-Songwriter Tim Bendzko sorgten für einen unvergesslichen Abend.

Weitere Informationen unter www.nachhaltigkeitspreis.de.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in allen Sektoren. Mit sechs Wettbewerben, darunter erstmals der für Gesundheit, über 1.300 Bewerbern und 3.000 Gästen bei den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen für die Verleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf, die meistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger Entwicklung.

