Kölnische Rundschau: Erste kölsch-deutsche Kita in Köln

Kölnische Rundschau: Erste bilinguale kölsch-deutsche Kita

In einer Kölner Kita wird künftig Deutsch und Kölsch gesprochen. Der Fröbel-Kindergarten im Stadtteil Neubrück hat das bilinguale Konzept offiziell zum Programm erhoben. Während Englisch,Spanisch oder Französisch in Kindertagesstätten als zweite Sprache häufiger vorkommen, gibt es den kölschen Dialekt in bislang keiner anderen Einrichtung. Das Programm soll dazu beitragen, dass die kölsche Sprache nicht ausstirbt und von Kindern wahrgenommen wird, außerdem sei sie ein wichtiger Beitrag zur Integration. Vorgesehen ist, dass ein ausgebildeter Erzieher den ganzen Tag über nur Kölsch spricht. Um das Angebot seriös anbieten zu können, müssen aber weitere "Muttersprachler" in der Kita tätig werden. Die Kita sucht noch nach rheinischem Personal. Kölsche Bücher stehen aber bereits reichlich im Regal, die Bauecke heißt "Dombauhött". Die Fröbel-Gruppe ist ein anerkannter Bildungsträger mit 18 Kindertagesstätten in Köln und der Region.

