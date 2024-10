ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Gabriele Regina Overwiening erhält Bundesverdienstkreuz

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Gabriele Regina Overwiening erhält das Bundesverdienstkreuz für ihr jahrelanges herausragendes ehrenamtliches Engagement. Das "Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland" - so der offizielle Name - ist an die Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Vorschlag des NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst verliehen worden. Die feierliche Überreichung des Ordens erfolgte am Wochenende in Horstmar durch den Landrat des Kreises Steinfurt, Dr. Martin Sommer. Er beleuchtete in seiner Laudatio das frühe Engagement Overwienings für Arzneimittelsicherheit und Medikationsmanagement - und hob ihr besonderes Anliegen hervor, der Trivialisierung des Arzneimittels zum reinen Handelsgut entgegenzuwirken.

Seit 2021 ist Gabriele Regina Overwiening als erste Frau überhaupt als ehrenamtliche Präsidentin der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände tätig. Der Wahl in dieses Ehrenamt ging eine jahrzehntelange Tätigkeit auf der Landes- und Bundesebene voraus: Bereits seit 1997 ist die gebürtige Rekenerin Mitglied des westfälisch-lippischen Apothekerparlamentes. Seit 2009 ist sie - wiederum als erste Frau - die Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL). Ebenfalls seit 2009 ist die 62-jährige Apothekerin als ehrenamtliche Vorsitzende der Apothekerstiftung Westfalen-Lippe aktiv. Im selben Jahr rief Overwiening gemeinsam mit der Kindernothilfe e. V. das Hilfsprojekt "Eine Dosis Zukunft" ins Leben, das Kindern in den Slums von Kalkutta Mehrfachimpfungen ermöglicht. Darüber hinaus engagiert sich Gabriele Overwiening seit 19 Jahren als jährliche Spenderin und inzwischen auch als stellvertretende Vorsitzende für die Reken-Stiftung.

"Es lohnt sich, die Gemeinschaft vor Ort zu stärken", sagte Overwiening in ihrer Dankesrede in Horstmar: "Ich nehme die heutige Auszeichnung mit Freude, Dankbarkeit und Demut entgegen und insbesondere stellvertretend für alle an, die mich - von der Familie und den Freundeskreis über die Mitarbeitenden in Haupt- und Ehrenamt von AKWL und ABDA und in meinen Apotheken - auf diesem Weg begleitet haben."

Mehr Informationen auf www.abda.de

Original-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell