Einladung: Video-Pressekonferenz "Das E-Rezept kommt!" zum Tag der Apotheke 2021

Die Defizite bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen sind durch die Corona-Pandemie besonders augenfällig geworden. Gleichwohl schreitet die Einführung digitaler Prozesse allmählich voran. Das elektronische Rezept wird ab dem 1. Juli 2021 zunächst in der Fokusregion Berlin-Brandenburg, ab dem 1. Januar 2022 auch bundesweit als Pflichtanwendung eingeführt.

Was weiß die Bevölkerung über das E-Rezept, und welche Einstellungen dazu herrschen vor? Wie stellen sich die Implementierung der elektronischen Verordnung, ihre Vorzüge und Probleme aus Sicht der Apothekerschaft dar? Anlässlich des Tags der Apotheke, der jedes Jahr am 7. Juni stattfindet, möchten wir mit Ihnen über diese Fragen sprechen und Ihnen die Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage zum E-Rezept vorstellen, die das Meinungsforschungsinstitut KANTAR im Auftrag der ABDA durchgeführt hat. Wir laden Sie daher ein zur

Video-Pressekonferenz

"Das E-Rezept kommt!"

am Freitag, 4. Juni 2021, um 10.00 Uhr.

Ihre Gesprächspartner sind ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, ABDA-Abteilungsleiter Sören Friedrich und KANTAR-Manager Torsten Schneider-Haase.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an presse@abda.de bis Mittwoch, 2. Juni 2021, für die Pressekonferenz an. Dabei können Sie gerne auch vorab schon Fragen formulieren, die Sie im Rahmen der Veranstaltung beantwortet wissen möchten. Sie erhalten dann rechtzeitig vor der Pressekonferenz weitere Informationen und Zugangsdaten zum Live-Portal.

Weitere aktuelle Informationen unter: www.abda.de/tda2021

