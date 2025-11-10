Peugeot Deutschland GmbH

Zum Entdecken: das PEUGEOT POLYGON CONCEPT in POLYGON CITY, einer Insel im Fortnite-Universum

Rüsselsheim am Main

Ein Teil der Innovation hinter dem brandneuen Concept Car von PEUGEOT, dem PEUGEOT POLYGON CONCEPT, ist die Umgebung, in der Sie es zum ersten Mal entdecken können.

Nach einer ersten Vorschau auf das Außendesign des POLYGON vor einer Woche kündigte PEUGEOT seine Präsenz im Fortnite-Universum an.

In Zusammenarbeit mit Gameloft, einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Multiplattform-Spielen, bietet PEUGEOT allen Fans und Spielern die Möglichkeit, die wichtigsten Merkmale des PEUGEOT POLYGON CONCEPT zu entdecken.

Öffnen Sie Fortnite und gehen Sie im Hauptmenü auf die Option "Entdecken". Geben Sie den Inselcode ein: [4592-5340-1652].

Fortnite ist eines der Online-Spiele mit der meisten Power.

Genau wie das PEUGEOT POLYGON CONCEPT bietet die PEUGEOT Insel in Fortnite ein immersives und innovatives Erlebnis für Fans und Gamer gleichermaßen. PEUGEOT setzt seine Erkundung neuer Zielgruppen fort und bekräftigt seine Präsenz in der Gaming-Welt mit einer unterhaltsamen neuen Möglichkeit, einen ersten Blick auf dieses Concept Car zu werfen, das die Zukunftsvision von PEUGEOT veranschaulicht und am 12. November offiziell auf dem YouTube-Kanal von PEUGEOT vorgestellt wird.

Das PEUGEOT POLYGON CONCEPT wird auf der spektakulären Insel PEUGEOT POLYGON CITY präsentiert.

Diese Insel wurde von Gameloft in enger Zusammenarbeit mit dem PEUGEOT Designteam entworfen und hat die Form eines Hypersquare. Die revolutionäre Lenksteuerung von PEUGEOT mit Steer-by-Wire-Technologie ist ein zentrales Element für den Fahrspaß der PEUGEOT Fahrzeuge von morgen und des POLYGON CONCEPT selbst.

Der Spieler wird auf die PEUGEOT POLYGON CITY, eine eigene Insel, versetzt, wo er sofort die Hypersquare-Form aus der Vogelperspektive erkennt, sobald er eintaucht.

Die Herausforderung: Erstellen Sie Ihr eigenes POLYGON CONCEPT, indem Sie es mit Tokens anpassen, die Sie durch die Teilnahme an Minispielen in der ganzen Stadt verdienen.

Dieses Concept Car hebt die Individualisierung auf ein völlig neues Niveau und ermöglicht es den Spielern, eine Vielzahl von Elementen für ihr Auto zu personalisieren, sowohl innen als auch außen. Dazu gehören Hypersquare, Räder, Karosseriefarbe und Beleuchtungssignaturen.

Phil YORK - PEUGEOT Global Marketing and Communication Director, dazu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Gameloft, durch die das PEUGEOT POLYGON CONCEPT in dieser spannenden und exklusiven Vorschau zum Leben erweckt wird. Mit dem Eintritt in das Fortnite-Universum präsentieren wir nicht nur ein Concept Car. Wir laden Fans und Gamer ein, unsere Vision der Zukunft des Designs und die Vielzahl der mit dem PEUGEOT POLYGON CONCEPT verfügbaren Konfigurationen zu erleben. Ein einziges Fahrzeug mit vielen Facetten. Es ist eine Möglichkeit, neue Zielgruppen anzusprechen und die Innovation im Automobilbereich durch digitale Erlebnisse neu zu definieren."

Jean-Baptiste GODINOT - EVP von Gameloft for Brands, erklärt: "PEUGEOT POLYGON CITY erfüllt nicht nur die Aufgabe, die Kernwerte von PEUGEOT auf einer der größten Unterhaltungsplattformen von heute interaktiv zu übersetzen, sondern auch, einen Hype zu erzeugen und die jüngeren Generationen anzusprechen. Es ist eines der bedeutendsten Projekte, die wir haben."

Tauchen Sie noch heute in POLYGON CITY ISLAND ein!

Ein Abenteuer, das Spaß und Agilität in einer futuristischen Umgebung verbindet - genau wie das POLYGON CONCEPT.

Entdecken Sie das PEUGEOT POLYGON CONCEPT auf der PEUGEOT POLYGON City Island* in Fortnite, indem Sie den folgenden Links folgen:

Öffnen Sie Fortnite auf Ihrem bevorzugten Gerät.

Gehen Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte "Entdecken". Geben Sie den Inselcode ein: [4592-5340-1652].

Klicken Sie auf "Play" und tauchen Sie ein in das Erlebnis.

*PEUGEOT POLYGON City ist eine unabhängig erstellte Fortnite-Insel und wird nicht von Epic Games, Inc. gesponsert, unterstützt oder verwaltet. PEUGEOT Polygon City Island ist nur auf ausgewählten Konsolen spielbar.

ÜBER GAMELOFT

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Multiplattform-Spielen hat sich Gameloft® seit 25 Jahren als Pionier in der Branche etabliert und schafft innovative Spielerlebnisse. Gameloft entwickelt Spiele für alle digitalen Plattformen, von mobilen bis hin zu plattformübergreifenden Titeln für PC und Konsolen. Gameloft betreibt eigene etablierte Franchises wie Asphalt®, Dragon Mania Legends, March of Empires und Dungeon Hunter und arbeitet außerdem mit Partnern zusammen.

