Red Dot Award 2022: PEUGEOT 308 mit renommiertem Designpreis ausgezeichnet

Rüsselsheim am Main (ots)

Der neue PEUGEOT 308 konnte die internationale Jury mit seinem markanten Design und seiner hochwertigen Verarbeitung überzeugen: Als erstes Modell mit dem neuen Wappen der Löwenmarke erhält er den Red Dot Design Award. PEUGEOT wird damit bereits zum siebten Mal mit dem Design-Preis ausgezeichnet.

Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Wir sind sehr stolz darauf, den begehrten Red Dot Design Award für den PEUGEOT 308 verliehen zu bekommen. Das Gesicht der neuen Markenidentität steht für Fortschritt und Mobilität der Zukunft. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass wir auch mit unserer Design-Sprache den richtigen Weg eingeschlagen haben."

PEUGEOT 308: Zukunftsweisendes Design

Durch sein markantes Design behauptet sich der neue PEUGEOT 308 in seinem Segment. Das neue Außendesign konnte die Fachjury überzeugen: Die Silhouette wird durch den verlängerten Radstand gestreckt und bietet mehr Platz für Mitfahrerinnen und -fahrer auf der Rückbank. Auch die reduzierte Höhe verlängert die Motorhaube optisch. Das neue Wappen der Löwenmarke wird durch das Kühlergrillmuster hervorgehoben und versteckt stylisch Radar- und Sensortechnik dahinter. Die schmalen Frontscheinwerfer tragen zum dynamischen Außendesign des neuen PEUGEOT 308 bei. Die Matrix-Scheinwerfer (in den Ausstattungsniveaus GT und GT Pack) verfügen über neuestes LED-Technologie, die für mehr Effizienz und Sicherheit im Alltag sorgt. Am Heck nutzen die Scheinwerfer die Full-LED-Technologie mit den drei Krallen für eine moderne, markenspezifische Lichtsignatur.

Im Innenraum überzeugt der neue PEUGEOT 308 mit ausgewählten Details: einem neuen kompakten Bedienelement, einer LED-Ambientebeleuchtung (acht Farben zur Auswahl) und Türverkleidungen, die je nach Ausstattungsniveau aus Alcantara® oder aus echten Aluminiumteilen bestehen.

Der neue PEUGEOT 308 ist getreu der "Power of Choice" mit verschiedenen Motorisierungen erhältlich. Neben verschiedenen Verbrenner-Varianten bietet der PEUGEOT 308 auch zwei Hybridmotorisierungen an.

Über den Red Dot Award

Seit über 60 Jahren zeichnet der "Red Dot Award" innovatives Design in den Kategorien "Product Design", "Communication Design" und "Design Concept" aus. Einmal im Jahr werden die eingereichten Produkte, Kommunikationsprojekte, Designkonzepte und Prototypen von einer internationalen Jury bewertet, deren Mitglieder Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Fachbereichen sind.

