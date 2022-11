KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank finanziert Instandhaltungsanlage der Hessischen Landesbahn

Frankfurt am Main (ots)

Finanzierung in Höhe von 70 Mio. EUR für Standort Butzbach, Hessen

Der Neubau dient der Kostenreduktion und Qualitätssteigerung

Die KfW IPEX-Bank stellt eine Finanzierung in Höhe von 70 Mio. EUR für den Bau einer Instandhaltungsanlage der Hessischen Landesbahn (HLB). Die Finanzierungsmittel werden in Form einer festverzinslichen Namensschuldverschreibung ausgereicht. Durch die neue Anlage soll der Umfang der Eigenleistungen auch bei schweren Instandhaltungsmaßnahmen erhöht werden. Dadurch reduziert die HLB ihre Abhängigkeit von externen Dienstleistern. Der Standort Butzbach bietet sich aufgrund seiner zentralen Lage im Netz der HLB als Standort an.

Kreditnehmerin und Eigentümerin der Anlage ist die Hessische Landesbahn GmbH, die Obergesellschaft der HLB-Gruppe. Sie vermietet die Werkstatt an eine eigens gegründete Service GmbH, die für die HLB wie potenziell auch andere EVUs Instandhaltungsleistungen erbringt.

Geplant ist der Bau einer Halle mit acht Gleisen à 55 Meter verteilt auf vier Hallenschiffe mit Betriebsgebäude und Lager. Das Gebäude wird eine Höhe von rund 13 Meter aufweisen. Zusätzlich werden der bereits erfolgte Ankauf der 72.200 qm Grundstücksfläche, die Ausstattung der Werkstatt und die Gleisanlagen zum Anschluss an das bestehende Eisenbahnnetz finanziert.

Mit dieser Finanzierung zugunsten des regionalen öffentlichen Personenverkehrs unterstützt die KfW IPEX-Bank klimafreundliche Mobilität und trägt zur Verkehrswende in Deutschland bei.

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell