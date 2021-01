KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank schließt erste Finanzierung für Wasserstoffinfrastruktur ab

Frankfurt am Main (ots)

Die KfW IPEX-Bank finanziert den Ausbau und Betrieb des Gasfernleitungsnetzes der deutschen Nowega GmbH. Hierfür stellt sie Fremdkapital in Höhe von rund 40 Mio. EUR zur Verfügung, weitere 40 Mio. EUR werden durch die DekaBank beigesteuert.

"Für den langfristigen Erfolg der Energiewende benötigen wir Alternativen zu fossilen Energieträgern - Wasserstoff wird dabei eine Schlüsselrolle einnehmen," erläutert Markus Scheer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Ein wichtiger Baustein dabei ist die nötige Infrastruktur, deren Schaffung wir mit unserer ersten Finanzierung in diesem Segment sehr gerne unterstützen."

Die in Münster ansässige Nowega GmbH ist Fernleitungsnetzbetreiber eines rund 1.500 Kilometer langen Gasnetzes in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Finanzierung der KfW IPEX-Bank ermöglicht Investitionen zur Sicherung der Gasversorgung in Spitzenlastzeiten und zur Effizienzsteigerung im Netzbetrieb.

Unter dem Projekt "GET H2 Nukleus" und gemeinsam mit bp, Evonik, OGE und RWE Generation wird Nowega rund 120 Kilometer bestehender Gastransportleitungen für den Transport von grünem Wasserstoff umstellen bzw. eine Wasserstoff-Versorgungsleitung neu bauen; weitere Investitionen sind bereits in Planung. Durch den Einsatz des klimafreundlichen Rohstoffes in der Industrie und für die Mobilität können CO2-Emissionen in erheblichem Ausmaß reduziert werden. Der Einsatz von grünem Wasserstoff aus Wind- oder Solarkraft ermöglicht sowohl den Transport Erneuerbarer Energien über weite Strecken als auch deren Speicherung in großen Mengen für einen langen Zeitraum und ist daher ein wichtiger Zukunftsbaustein für eine erfolgreiche Energiewende.

Gemäß der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung obliegen Transport, Verteilung und Lagerung von Wasserstoff im Wesentlichen dem gut ausgebauten System von Gasnetzen und Gasspeichern, die hierfür umgerüstet und erweitert werden sollen. Die KfW IPEX-Bank ist seit geraumer Zeit einer der führenden Finanzierer deutscher und europäischer Gasnetze sowie deren Ausbau und Modernisierung. Die KfW IPEX-Bank unterstützt damit die Energiewende in Deutschland und festigt ihre Position zur Schaffung einer nachhaltigen Infrastruktur in Deutschland.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Spezialbank verfügt die KfW IPEX-Bank über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt

E-Mail: philipp.kielbassa@kfw.de

Tel. 069 7431-6431, Fax: 069 7431-9409

E-Mail: Presse.IPEX@kfw.de,

Internet: www.kfw-ipex-bank.de

Original-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuell