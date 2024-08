Ford-Werke GmbH

Ford Pro setzt Wachstumskurs in Deutschland fort - bestes Halbjahr seit Erfassung der Daten

Köln (ots)

Ford Pro verzeichnet in den ersten sechs Monaten 39.736 Neuzulassungen seiner Nutzfahrzeuge in Deutschland - so viele wie noch nie in diesem Zeitraum seit Beginn der Datenerfassung 1990

Das entspricht einem Marktanteil von 13,5 Prozent und einem Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 14,3 Prozent

Erfolgreichste Modell-Reihen sind der Ford Transit sowie der Transit/Tourneo Custom, dessen neue Generation Ford Pro Ende 2023 eingeführt hat

Neben der runderneuerten Fahrzeugflotte trägt auch das Ford Pro Ökosystem aus smarten Lösungen und vernetzten Services für Gewerbekunden zum Absatzerfolg bei

Ford Pro befindet sich in Deutschland weiter auf der Überholspur: Die eigenständige Unternehmenseinheit für das Nutzfahrzeuggeschäft von Ford verzeichnet ein Rekord-Halbjahr. In den ersten sechs Monaten des Jahres hat Ford Pro 39.736 Neuzulassungen seiner Nutzfahrzeuge registriert, so viele wie noch nie in diesem Zeitraum seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1990.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind das knapp 5.000 Einheiten mehr, was einem Wachstum von 14,3 Prozent entspricht. Damit erreicht Ford Pro in Deutschland einen Marktanteil von 13,5 Prozent, was ebenfalls den höchsten Anteil im ersten Halbjahr eines Jahres seit 1990 bedeutet. 2023 erreichte Ford Pro mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent das bisher erfolgreichste Gesamtjahr.

"Wir bauen unseren Marktanteil in Deutschland kontinuierlich aus", betont Claudia Vogt, Direktorin Ford Pro für Deutschland, Österreich und Schweiz. "Das zeigt, dass unsere in den vergangenen zwei Jahren runderneuerte Fahrzeugflotte sehr gut bei unseren Kunden ankommt. Zudem punkten wir mit unserem Ford Pro Ökosystem, dem branchenweit umfassendsten Angebot an smarten Lösungen und vernetzten Services für Gewerbekunden."

Das Rekordquartal in Deutschland trägt zum Erfolg in Europa bei, wo Ford Pro den Markt für leichte Nutzfahrzeuge nun schon seit neun Jahren in Folge anführt (1). Das ist zuvor noch keinem Hersteller gelungen.

Als ein Treiber des Erfolgs hat sich die Modellreihe von Transit und Tourneo Custom erwiesen. Von Januar bis Juni 2024 verzeichnete Ford Pro mit seinen Modellen im 1-Tonnen-Nutzlastsegment 13.050 Neuzulassungen. Die komplett neu entwickelte Custom-Generation hat Ford Pro Ende vergangenen Jahres eingeführt.

Nicht nur bei den Kunden kommt der neue 1-Tonnen-Transporter sehr gut an: Eine Fachjury wählte den neuen Ford Transit Custom zum "International Van of the Year 2024" - eine der international renommiertesten Auszeichnungen in der Nutzfahrzeugbranche. Inzwischen sind auch die Plug-In-Hybrid-Variante und der rein elektrische E-Transit Custom erfolgreich in den Markt gestartet.

Als Gewinner des "International Pick-up Awards 2024" ebenfalls hochdekoriert untermauert der Ford Ranger seine Position als meistverkaufter Pick-up Deutschlands und erzielt 6.459 Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2024. Unangefochtener Bestseller der Ford Pro Flotte in Deutschland bleibt aber der Ford Transit. Der Transporter aus der 2-Tonnen-Nutzlastklasse verbucht von Januar bis Juni zusammen mit dem reinelektrischen E-Transit 15.805 Neuzulassungen.

Mit seinem umfassenden Ökosystem bietet Ford Pro Gewerbekunden mehr als nur attraktive Nutzfahrzeuge - nämlich ein 360-Grad-Angebot an smarten Dienstleistungen und digitalen Services. Beispielsweise liefert Ford Pro Telematics (2) in Echtzeit Daten zum Fahrzeugzustand und ermöglicht so, Wartungen und Reparaturen proaktiv zu planen. Anhand der Datenanalyse kann auch die Kraftstoffeffizienz erhöht sowie die Routenplanung der Flotte optimiert werden. Damit hilft Ford Pro Gewerbekunden, die Betriebszeit ihrer Fahrzeuge zu maximieren, Kosten zu reduzieren und ihr Geschäft insgesamt produktiver zu machen. Das Pro in Ford Pro steht schließlich für Produktivität.

1) Ford Europa berücksichtigt folgende 20 europäische Märkte, auf denen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn.

2) Ford Pro Telematics ist auf Abonnement-Basis erhältlich - vorbehaltlich der Zustimmung zu den Ford Smart Mobility-Bedingungen. Ford Pro Telematics ist mehrmarkenfähig und bietet zusätzlich zum Fahrzeugzustand eine umfassende Reihe von Funktionen, einschließlich Standortermittlung und Navigations-Kartenmaterial, Analyse-Möglichkeit des Fahrverhaltens und des Kraftstoff-/Energieverbrauchs. Hinzu kommt eine Begleit-App für Fahrer, um mit Flotten-Managern zu kommunizieren. Flottenkunden können sich an das Ford Pro Software-Center unter softwaresolutions@fordpro.com wenden, um Informationen über diese Ford Telematik-Produkte zu erhalten. Die Verfügbarkeit der Daten hängt von der Netzverbindung und dem Zugang zu den Fahrzeugdaten ab.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell