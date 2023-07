Ford Puma Hybrid Rally1-Crew Ott Tänak/Martin Järveoja will beim Heimspiel in Estland glänzen

Ford-Werke GmbH

M-Sport Ford geht bei der WM-Rallye Estland mit zwei Puma Hybrid Rally1 an den Start

Schotterprüfungen im nördlichsten der drei Baltikum-Staaten gelten als besonders schnell

Pierre-Louis Loubet und Beifahrer Nicolas Gilsoul wollen Talent unter Beweis stellen

M-Sport Ford und seine Topbesatzung im über 368 kW (500 PS) starken Puma Hybrid Rally1 läuten die zweite Hälfte der FIA Rallye-Weltmeisterschaft am nächsten Wochenende mit einer besonderen Veranstaltung ein: Für Ott Tänak und Martin Järveoja ist die Rallye Estland ihr Heimspiel. Die Champions von 2019 können sich vor eigenem Publikum auf enorme Unterstützung freuen, denn sie zählen zu den beliebtesten Sportlern des baltischen EU-Landes. Viermal konnte Tänak auf eigenem Boden bereits gewinnen, darunter auch 2020, als die Rallye Estland erstmals zum WM-Kalender zählte. Aus diesem Erfahrungsschatz will der 35-Jährige nun erneut Kapital schlagen. Den zweiten Ford Puma Hybrid Rally1 steuern wieder Pierre-Louis Loubet und Beifahrer Nicolas Gilsoul. Auch Loubet kennt sich in Estland gut aus: Der 26-jährige Korse blickt seinem fünften Start im nördlichsten der drei baltischen Staaten entgegen.

Mit der Rallye Estland beginnt zugleich die entscheidende Phase der Rallye-Weltmeisterschaft: Nach dem besonders materialmordenden WM-Lauf in Kenia folgen nun wieder ausgesprochen ebene, dafür aber auch rasant schnelle und technisch höchst anspruchsvolle Schotterpisten, auf denen größte Präzision und auch viel Mut gefragt sind. Hinzu kommt: Mit nur einem Wochenende Abstand folgt auf der anderen Seite des Finnischen Meeresbusen gleich die nächste Herausforderung, die Rallye Finnland. Aus logistischen Gründen verzichtet M-Sport Ford auf die zwischenzeitliche Rückkehr ins britische Cumbria und überholt die Puma Hybrid Rally1 für die zweite Veranstaltung direkt vor Ort.

Zur Vorbereitung auf die Rallye Estland haben Tänak und Loubet jeweils einen Tag auf den wunderbaren Schotterwegen Estlands getestet und an der Abstimmung ihrer Turbo-Hybrid-Allradler gearbeitet. Tänak ging darüber hinaus noch bei der lokalen Louna-Eesti-Rallye an den Start, die er mit deutlichem Vorsprung gewinnen konnte.

"Gegenüber der ,Safari'-Rallye in Kenia stellt uns der WM-Lauf in Estland vor völlig andere Herausforderungen", erläutert M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Sie zählt zu den schnellsten Veranstaltungen der Saison und besitzt für uns eine ganz besondere Bedeutung, denn sie ist das Heimspiel von Ott Tänak und Martin Järveoja. Wir freuen uns auf die großartige Unterstützung durch die estnischen Fans! Wir haben uns bei Testfahrten vor Ort und durch die Teilnahme an der Louna-Eesti-Rallye bestmöglich vorbereitet. Es wäre fantastisch, wenn Ott vor seinen eigenen Leuten brillieren könnte - genau das ist unser Ziel. Ich denke, auch Pierre-Louis Loubet wird sein Talent unter Beweis stellen: Er hat diese Rallye bereits in den drei vergangenen Jahren mit einem Rallye-Auto der Topklasse bestritten. Estland ist so ein fantastisches und schönes Land, wir können es kaum erwarten, endlich wieder dorthin zu reisen!"

Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 8); WM-Rang: 4; Rallye-Estland-Starts: 7. Bestes Ergebnis: Platz 1 (2014, 2018, 2019, 2020)

"Wir haben uns wirklich intensiv auf die Rallye Estland vorbereitet, damit wir dort so gut wie möglich abschneiden", so Ott Tänak. "Bei den beiden bevorstehenden WM-Läufen kommt es in erster Linie auf puren Speed an. Wir werden alles geben und gucken, wie sehr wir die anderen Teams unter Druck setzen können. Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte behalten wir die WM-Tabelle weiterhin im Blick und geben nicht auf. Wir werfen alles in die Waagschale und legen nochmal einen Zahn zu. Die Rallye Finnland folgt direkt im Anschluss, das werden arbeitsreiche Tage."

Pierre-Louis Loubet / Nicolas Gilsoul (Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 7); WM-Rang: 9; Rallye-Estland-Starts: 4. Bestes Ergebnis: Platz 7 (2021)

"Die Rallye Estland ist ungefähr das genaue Gegenteil von dem, was wir zuvor bei der ,Safari' in Kenia und anderen Veranstaltungen mit eher rauem Charakter erlebt haben", erläutert Pierre-Louis Loubet. "Wir müssen uns komplett umstellen. Die Schotterwege in Estland sind schön eben und richtig schnell. Dafür benötigen wir eine ganz neue Fahrzeugabstimmung, angefangen von der Bodenfreiheit über die Dämpfer bis hin zu vielen kleinen Details. Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Wertungsprüfungen, sie gehören zu den Besten der gesamten Saison. Wir können die Kraft unseres Ford Puma Hybrid Rally1 voll zur Geltung bringen. Auf den Geraden und in den Kurven erreichen wir enorm hohe Geschwindigkeiten, das macht unheimlich viel Spaß. Wir werden versuchen, es zu genießen, und hoffentlich ein starkes Ergebnis einfahren."

