Ford-Werke GmbH

Ford packt wieder Päckchen für Kinder in Not

Köln (ots)

2112 Weihnachtsgeschenke sammelte die Ford-Belegschaft dieses Jahr für Kinder in Not

19. Weihnachtspäckchen-Aktion in Folge

Insgesamt fast 40.000 Weihnachtsgeschenke wurden bisher von den deutschen Automobilhersteller gesammelt und verteilt

Auch dieses Jahr engagierte sich die Ford Belegschaft wieder für Kinder in Not. Bereits zum 19. Mal in Folge sammelte der Automobilhersteller an allen seinen deutschen Standorten Weihnachtspäckchen, die bedürftigen Kindern in Osteuropa zu Gute kommen.

50 Kolleginnen und Kollegen standen an acht Sammelstellen innerhalb der verschiedenen Ford-Standorte in Köln, Saarlouis und Aachen bereit, um die liebevoll gepackten Weihnachtsgeschenke entgegenzunehmen. Diese wurden dann zunächst in spezielle Umverpackungen sortiert, die dann ihrerseits wiederum auf 24 Paletten verschweißt wurden, damit die Päckchen unversehrt an ihrem Ziel ankommen.

So kamen in den 19 Jahren, in denen bereits gesammelt wird, insgesamt 39.597 Weihnachtspäckchen zusammen.

Dieses Jahr ging die Sammlung an Kinder in Bulgarien, Rumänien, Moldawien und der Ukraine.

Der Konvoi der von "Kinder helfen Kindern" ins Leben gerufenen Aktion verlässt am Samstag, 3. Dezember, das Basislager in Koblenz und macht sich auf den Weg Richtung Osteuropa, um dort pünktlich zum Weihnachtsfest die Päckchen in den unzähligen Kindergärten, Schulen, Kinderheimen oder Krankenhäusern zu verteilen.

Aber auch andere ehrenamtliche Weihnachtsaktionen fanden wieder statt: 30 Ford Freiwillige verkaufen auf den Kölner Weihnachtsmärkten wieder Weihnachtskarten für Unicef. Duale Studierende des Ford-internen dualen Studienganges do2 business haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die die Kölner Tafel unterstützt, damit Bedürftige ein Weihnachtspäckchen erhalten.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

