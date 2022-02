Ford-Werke GmbH

Ford FanAward 2021: Das Online-Voting für die Top 3 beginnt

Jury kürt Top 3-Finalisten in vier Kategorien

Am 7. Februar 2022 startet das Fan-Voting für die Top 3

Bis zum 18.02.2022 kann unter www.ford-fanaward.de abgestimmt werden

Es geht weiter beim Ford FanAward 2021 - ab heute können Fans online unter www.ford-fanaward.de ihren Favoriten in den vier Kategorien "Bester Ford Club","Bester Ford Channel", "Beste Ford Individualisierung" und "Bester Ford Roadtrip" wählen.

Bereits zum achten Mal verleiht Ford den FanAward für außergewöhnliche und starke Ford-Geschichten, die jedes Jahr aufs Neue Jury und Fans gleichermaßen begeistern. Die Experten-Jury hat unter allen Einsendungen die jeweils besten Drei gekürt und somit die Vorauswahl für die finale Online-Abstimmung getroffen.

In der Kategorie "Bester Ford Club" haben es die Wild Ponies of Hanau, die Ford Crew Soest und die Ford Alt-Ford-Freunde e.V. mit ihrer offenen Ford-Club-Kultur und Leidenschaft zur Marke unter die Top 3 geschafft. Ob alt oder jung, ob Oldtimer oder Performance Car, die Favoriten in dieser Kategorie stehen für Enthusiasmus, Gemeinschaft, Fahrspaß und Modellliebe.

Die Kategorie "Bester Ford Channel" haben der Kanal "Die2Mays", die Ford Community und die Ford Freunde Heidelberg e.V. für sich gewonnen. Auf ihren digitalen Kanälen versorgen sie ihre Community mit hilfreichen Tipps und Tricks, technischen Informationen und einer Plattform für den Austausch untereinander.

Die Leidenschaft der drei Favoriten in der Kategorie "Beste Ford Individualisierung" zur Marke Ford spiegelt sich in ihren Fahrzeugen wider. Durchgesetzt haben sich Nick Schneider mit seinem Ford Focus als Showcar, Andreas Schuster und sein Focus RS sowie der Mondeo Turnier "On Air" von Evelina & René Babinzky.

In der Kategorie "Bester Ford Roadtrip" entschied die Jury über die Top 3 Reisen, bei denen sich ein Ford-Modell als treuer Reisebegleiter verdient gemacht hat. Familie Selwert berichtet von ihrer Reise an die Ostseeküste mit ihrem Ford Mondeo und Focus, der Mustang GT im Besitz von Horst Meige erzählt von seiner aufregenden Reise nach Luxemburg zu einem Mustang Meeting und für Jan Havlát war der Trip mit seinem Puma von Tschechien nach Ungarn entlang kurvenreicher Straßen in malerischer Umgebung sein persönliches Highlight des Jahres 2021.

Auf die vier Sieger warten auch dieses Jahr wieder großartige Preise. Wer die Kategorie "Bester Ford Club" und "Bester Ford Channel" gewinnt, kann sich auf eine Führung durch die Ford Classic Car Sammlung mit historischen Schätzen und Racing-Legenden freuen. Vor Ort können die Ford Fans Experten alles fragen, was sie schon immer über Ford Oldtimer wissen wollten. Dieser Gewinn ist ein einmaliges Erlebnis, da die Sammlung nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Den Gewinnern der Kategorien "Beste Ford Individualisierung" und "Bester Ford Roadtrip" schenkt Ford ein aufregendes Wochenende mit zwei Hotelübernachtungen in Deutschland mit Begleitung plus einem aktuellen Ford-Modell für die Dauer ihres Aufenthalts.

Seit Anfang November 2021 konnten Einzelpersonen und Gruppen Bilder, Videos und Text als Bewerbung für die vier verschiedenen Kategorien einreichen. Die Online-Abstimmung läuft ab heute bis zum 18.02.2022 unter www.ford-fanaward.de. Die Gewinner aus allen Kategorien werden Ende Februar im Ford Social Blog verkündet.

