Fordzilla Cup: Gesamtsieger des neuen E-Sport-Turniers erhält Profivertrag als virtueller Rennfahrer

Erstmals ausgetragenes Fordzilla Cup-Turnier des Ford Team Fordzilla beginnt am 5. August. Computerspieler ab einem Alter von 16 Jahren sind eingeladen, bei dem virtuellen Autorennen teilzunehmen

Gesamtsieger erhält einen Profivertrag, um künftig als offizielles Mitglied beim Team Fordzilla an internationalen E-Sport-Wettkämpfen teilzunehmen

Ford hat 2019 mit "Team Fordzilla" ein erstes eigenes E-Sport-Team aufgebaut, um bei zunehmend populären E-Sport-Rennspielen mit automobiler Expertise zu punkten

Fords E-Sport-Team Fordzilla trägt ab 5. August 2020 erstmalig das Fordzilla Cup-Turnier aus, dessen Sieger einen Profivertrag von Ford erhält. Das bevorstehende Turnier ist offen für alle Spielerinnen und Spieler ab einem Alter von 16 Jahren. Der Wettbewerb kann über www.TeamFordzilla.com und Twitch gestreamt werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte Ford die erfolgreiche Motorsporthistorie des Unternehmens auf die virtuelle Wettbewerbswelt übertragen und tritt seither mit eigenen Mannschaften in der Top-Liga der Online-Rennspiele an. Dabei gehen insgesamt fünf Fordzilla-Teams aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien auf Bestzeitjagd.

Beim Fordzilla Cup-Turnier wird Forza Motorsport 7 auf Xbox oder PC gespielt. Gefahren wird auf einer zuvor definierten Strecke. Die Computerspieler laden ein Video von ihrer besten Rundenzeit hoch, das von Ford verifiziert wird. Wer bei der Vorauswahl schneller als die festgelegte Mindestzeit war, darf an der ersten Qualifikationsrunde mit einem Ford GT auf der virtuellen Rennstrecke von Spa teilnehmen. Bei jeder weiteren Runde kommt eine andere Version des Ford Mustang zum Einsatz, ab dem Halbfinale wird wieder mit dem Ford GT-Supersportwagen in verschiedenen Varianten gefahren. Der Gesamtsieger erhält einen Profivertrag von Ford sowie einen Platz im Team Fordzilla - und somit die Möglichkeit, für Ford auf europäischer und globaler Ebene an E-Sport-Wettkämpfen teilzunehmen. Die Siegprämie umfasst außerdem professionelles Spielequipment, um das neue Fordzilla-Teammitglied willkommen zu heißen und für das bevorstehende Abenteuer optimal auszurüsten.

"Wir freuen uns, mit dieser aufregenden neuen Gelegenheit für aufstrebende Rennfahrer zur kommenden Gamescom zurückzukehren. Es spielt keine Rolle, wer die Teilnehmer sind oder woher sie kommen, wenn sie das notwendige Talent mitbringen, dann sind sie dabei", betont Emmanuel Lubrani, Senior Manager, Brand Communications and Content Development, Ford Europe. "Wir können es kaum erwarten, ein neues Mitglied beim Team Fordzilla begrüßen zu dürfen".

Besuchen Sie das E-Sport-Team von Ford unter www.teamfordzilla.com oder folgen Sie uns unter @TeamFordzilla auf Twitter, Instagram und Twitch.

Der Wettbewerb startet am 5. August mit den Qualifikationsspielen. Das Finale wird auf der diesjährigen Gamescom am 29. August ausgetragen. Die Ausscheidungen im Überblick:

- Qualifikation - Rennstrecke von Spa im GT Le Mans

- Vorrunde 1 (Übertragung) - Hockenheim im Ford Mustang Boss Forza Edition

- Vorrunde 2 (Übertragung) - Silverstone im Ford Mustang Mach One

- Vorrunde 3 (Übertragung) - Catalunya im Ford Mustang GT

- Vorrunde 4 (Übertragung - Monza im Ford Mustang RTR

- Halbfinale 1 - Mugello im Ford GT Chip Ganassi

- Halbfinale 2 - Nürburgring im Ford GT Chip Ganassi

- Finale, erstes Rennen - Brands Hatch im GT Le Mans

- Finale, zweites Rennen - Le Mans im GT Le Mans

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

